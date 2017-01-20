Фестиваль с ароматом моря

Как попасть на международный молодежный фестиваль в Сочи?

Год назад Всемирная федерация демократической молодежи одобрила заявку на проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году в России. Это стало честью для нашей страны. Фестиваль проходит раз в четыре года, начиная с 1947-го. Москва принимала мероприятие дважды – в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль 1957 года стал самым массовым за всю историю фестивального движения. В этом году молодежь со всего мира съедется в город Сочи. Подробнее о фестивале нам рассказал заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Павел Симаков, который будет возглавлять делегацию Рязанской области на фестивале.

Для чего?

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в городе Сочи – это очень важное событие для России в целом и для Рязани в частности. Это возможность наладить международные и межкультурные связи для молодежи. Сейчас особенно важно понимать роль дружбы, уважения и взаимопонимания между людьми. И этот фестиваль призван доказать, что сила людей – в единстве.

Где и когда?

Фестиваль состоится в городе Сочи с 15 по 22 октября 2017 года. Он объединит наиболее прогрессивную молодежь планеты – лидеров молодежных НКО, представителей творческих профессий, спортсменов, лидеров студенческого самоуправления, молодых ученых и преподавателей вузов, инженеров, предпринимателей, политиков, журналистов и многих других.

Кто?

В фестивале примут участие более 20 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, из них половина – граждане более 150 иностранных государств с пяти континентов Земли. В рамках подготовки фестиваля также формируется волонтерский корпус, в который войдут 7000 добровольцев. Российскую Федерацию на фестивале представят 10 000 молодых людей из 85 субъектов РФ. В состав делегации Рязанской области войдут 175 участников и 70 волонтеров.

Что будет?

На сайте фестиваля размещена его предварительная программа, которая найдет отклик в душе любого участника. Например: забег на 2017 метров, различные выставки, квесты, джазовый фестиваль, ярмарка солидарности, открытые лектории, посещение музеев города Сочи, творческие мастерские, фестиваль циркового искусства, показ мод от российских дизайнеров, фестиваль кино, ледовое шоу «Русский балет», вейкбординг, игровые виды спорта, веломарафон и т.д. Другими словами, скучно не будет никому!

А до фестиваля?

В Рязанской области разработан план подготовки к фестивалю, в рамках которого пройдет много ярких акций и мероприятий. Среди них – субботник «Полгода до фестиваля», высадка тематической цветочной аллеи, открытые уроки со школьниками, дискуссионная программа для молодежи, создание арт-объекта фестиваля.

Кроме того, в октябре в Москве пройдет парад, посвященный открытию XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, в котором смогут принять участие и рязанцы.

Как стать участником?

Чтобы подать заявку на участие в фестивале или в волонтерском корпусе, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Russia2017.com (с помощью автоматизированной информационной системы «Молодежь России») и пройти конкурсный отбор. Заявку нужно подать: волонтерам – до 28 февраля, участникам – до 15 апреля. С кандидатами на участие будет проводиться собеседование.

Я хочу на фестиваль!

Екатерина Попова,

педагог-организатор

Центра детского творчества «Феникс»:

– Обязательно подам заявку. Фестиваль сам по себе – событие яркое. А всемирный фестиваль, проходящий в одном из самых красивых мест России, на черноморском побережье, – это нечто грандиозное! Он объединит участников и экспертов не только со всей нашей страны, но и со всего мира. А значит, можно будет учить, учиться, знакомиться и набираться всестороннего опыта. В программе не только крутые развлекательные мероприятия, но и сугубо образовательные – дискуссионные площадки, лектории, выставки. Хочется посмотреть, «как у них», чтобы сделать еще круче у себя. Набрать организационных «изюминок» и все это применить в общественной деятельности у нас в регионе.

Дарья Фролова,

председатель совета молодых библиотекарей Рязанской области:

– Я не хочу пропустить такое грандиозное событие, поэтому подам заявку обязательно. Участие в фестивале молодежи и студентов – это, в первую очередь, очень почетно и престижно. У тебя будет уникальная возможность представить Рязанскую область на международном уровне! А еще это новые приключения, эмоции, проекты и идеи, а самое главное – новые друзья со всей планеты Земля!