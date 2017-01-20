Фильм «Белый Бог» 2014 год

Режиссер – Корнел Мундруцо

После просмотра фильма «Белый Бог» я, как человек очень любящий животных, зареклась рекомендовать его людям со слабой психикой. Но теперь, когда мои эмоции улеглись, я считаю, что фильм обязателен к просмотру всем. Но предупреждаю, порой придется плакать.

Но слезы эти не только слезы сострадания к собаке. Это плач о современном равнодушном обществе.

Фильм рассказывает трагическую историю 13-летней девочки Лили, у которой почти нет друзей. Единственным ее верным другом стал пес Хаген. Все свое свободное время Лили проводит с собакой. Но однажды Хаген по решению отца девочки оказывается на улице… Лили не может бросить своего друга и решается найти его.

Фильм рассказывает о жизни бездом­ных и потерявшихся животных, которых на экране будет больше, чем людей. Но они выступают там как полноправные жители планеты Земля, со своими отношениями, правилами поведения в своем собачьем социуме. И когда в их жизнь вмешивается человек, все может поменяться не в лучшую сторону.

Как только режиссеру удалось снять массовые сцены с животными? Кинологам и дрессировщикам – браво!

Этот фильм заставляет посмотреть на бездомных собак с другой стороны. Понять и простить их агрессию, которая порой возникает по отношению к людям. Собаки играют в этой киноленте наравне с актерами-людьми. Причем порой они меняются местами: жестоким и озлобленным существом становится человек. Венец природы, стремящийся подчинить себе тех, кто слабее. Только слабее ли?..

В фильме «друг человека», который обычно готов отдать жизнь за своего хозяина, теперь вынужден жить по-волчьи. Для самозащиты – превратиться в машину для убийств. Тяжело видеть, как ломается собачья сущность, добрая и преданная натура. Как верность сменяется безысходной агрессией. И воздастся всем обидчикам по заслугам! Только будет ли дорога назад? Возможно ли жить по-прежнему после того, как переступил черту?.. Даже если виноват в этом не ты.

После просмотра фильма хочется быть внимательнее к братьям нашим меньшим. И хочется верить, что все четырехлапые актеры за кадром имеют своих добрых и любящих хозяев. Потому что трудно забыть эти печальные собачьи глаза…

«Белый Бог» – это фильм-напоминание тем, кто планирует завести себе щенка, но вдруг не рассчитает всей возложенной ответственности. Помните, что вы в ответе за того, кого приручили. Иначе это может обернуться трагедией для всех.

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