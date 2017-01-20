Путь на телеэкран

Рязанцы успешно выступают на международном фестивале КВН «КиВиН-2017» в Сочи

Наш регион представляют «Умные люди» (Рязанское десантное училище), «Центральный парк РязГМУ» и «Просто Есенин» (РГУ), «Их разыскивает милиция» (МосУМВД РФ). Во второй тур фестиваля прошли «Умные люди». Дальнейшие результаты будут известны позже.

А пока – из первых уст!

Команда «Умные люди»: «Атмосфера на фестивале отличная! Наше выступление приняли хорошо, поэтому настроение – на самом высоком уровне. Спасибо всем, кто болеет и переживает за нас!»

Команда «Их разыскивает милиция»: «На фестивале выступают около 600 команд. Вы представляете, какой это уровень! И себя показать, и на опыт других посмотреть. Организация потрясающая: все КВНщики живут в одной гостинице, мы встречаем друзей из разных городов. Помимо КВН и выступлений, здесь проходят разного рода развлечения для участников. Город Сочи «усыпан» КВНщиками, которых можно узнать по бейджикам. В общем, одна большая, веселая семья».