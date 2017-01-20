Предприимчивый Селезнев

Как агроном к земле из торговли вернулся

На рязанских базарах, особенно в ­1990-х годах, видел я немало дипломированных агрономов, торговавших в одних рядах со старушками-продавщицами то капустой собственного посола, то картошкой. Каким же скверным оказалось положение в сельском хозяйстве, что зрелые специалисты бросили сложную, важную работу на тысячах гектаров пашни ради занятия, которое больше подходит пенсионерам! «Ушли, чтобы хоть как-то прокормиться», – отвечали агрономы, когда я их расспрашивал.

Что посеешь, то и пожнешь

Вячеславу Селезневу, вернувшемуся из торговли в АПК в апреле прошлого года, понадобилась вся его предприимчивость. Проблемы не исчезли от того, что государство стало поддерживать аграриев, но появилась возможность их с успехом решать. И людям, этим занятым, теперь, по крайней мере, зарплату выдают вовремя.

Вячеслав Селезнев за­ведует Александро-Невским госсортоучастком. Здесь крепится фундамент аграрной экономики, претворяется в жизнь поговорка: «Что посеешь, то и пожнешь». Задача, включать или нет сорта сельхозрастений в Госреестр, решается после их испытаний по всей России – в том числе и на александро-невской земле. Селезнев находится в подчинении федеральной «Госсорткомиссии» и ее регионального филиала.

Но удивительны были вещи, которые он, придя сюда, обнаружил. Не все строения на участке были электрифицированы, пришлось сразу заниматься этим вопросом. Для испытаний требовалось два-три гектара земли, а в распоряжении Селезнева этих гектаров – более семидесяти. Бурьян что ли выращивать? Правда, регион на протяжении десятилетий проявлял своего рода благотворительность: уговаривал местные хозяйства взять эту свободную землю в аренду, а в обмен бесплатно выделять сорто­испытателям дизельное топливо, солярку, денег на которые участку никто не давал. Сергей Оводков, руководитель ООО «Надежда», согласился, но ведь гонять для обработки этой пашни издалека технику накладно. А своя техника у сортоиспытателей была вся сломана.

Вячеслав Селезнев стал решать земельную проблему кардинально, действовал с размахом. Он договорился с НИИ сельского хозяйства, расположенным в Подвязье, заниматься размножением на александро-невской земле выведенных отечественными учеными сортов. В короткие сроки восстановил два трактора – гусеничный и колесный. Для участка был куплен еще и новый трактор, а также дисковая борона, сеялки, другой инвентарь. И уже в этом году были размножены сорта ячменя «яромир» и «надежда» и озимой пшеницы «даная». Разумеется, навел Вячеслав порядок и в основном деле – на сортоиспытаниях. Во всех начинаниях Селезнева поддержал руководитель областного филиала «Госсорткомиссии» Владимир Дроздов, по настоянию которого, кстати, Вячеслав и вернулся из торговли в АПК. (Кстати, размножение суперэлитных семян приносит и участкам, и филиалу дополнительный, внебюджетный доход).

Впрочем, поддержал Селезнева не только Дроздов. В «Госсорткомиссии» осуществляются перекрестные проверки: специалисты из одного региона проверяют работу другого. В частности, Рязанский областной филиал был в 2016 году проверен представителями Подмосковья. Из пяти госсорто­участков к самой высокой, первой, категории был отнесен один – Александро-Невский.

Природная деловитость

Селезнев родился в 1965 году. Предпринимательской деятельности в СССР агрономов не обучали. Тут Вячеслав пошел по стопам отца, Михаила Егоровича, разъезжавшего по деревням с автолавкой райпо в качестве и шофера, и продавца. Хватка, смекалка, настойчивость – все это у Селезнева-отца было. В 1970-е годы, когда чуть ли не все стройматериалы были в дефиците, сумел он возвести в райцентре отдельный дом и перевезти туда из отдаленного села всю семью.

Правда, Михаила Егоровича поначалу смущало, что в его семье рождаются … художники: старший сын, Вячеслав, то и дело наносил карандашные наброски на тетрадные листки, вслед за ним потянулась и младшая дочь, Татьяна. Никто тогда в районе не мог и предположить, что великий поэт Иосиф Бродский в своей Нобелевской лекции много лет спустя впервые в мире назовет искусство наиболее древней и наиболее буквальной формой частного предпринимательства: оно обращается «к человеку тет-а-тет, вступая с ним в прямые, без посредников, отношения». Но у отца был свой взгляд: «Не крестьянское, да и не мужское дело заниматься рисованием», – решил Михаил Егорович и привил сыну другую любовь – к агрономии. Но дочь Татьяну с выбранного пути сбивать не стал – она, как, кстати, потом и дочь Вячеслава Мария, закончила Рязанское художественное училище, посвятила этой профессии всю жизнь.

А Вячеслав, окончив сначала техникум, поступив потом заочно в институт, быстро прошел в александро-невских хозяйствах путь от бригадира до главного агронома, потом до управляющего отделением крупного совхоза. Все бы ничего – да грянули гайдаровские реформы. Основа жизни его – сельское хозяйство – вдруг рухнула под давлением фантастических цен на горючее, технику, удобрения. Если не записываться в безработные и не ходить с протянутой рукой, то что остается делать? Правильно – менять основу. На железной дороге вовремя выдавали зарплату – Вячеслав Селезнев почти десять лет трудился там простым рабочим. Потом связал свою судьбу с жительницей областного центра, она и приохотила его к торговому делу. А вскоре он убедил ее переехать в Александро-Невский, в отцовский дом.

Селезнев подметил, что от сельской глубинки стал отворачиваться единственный «купец» – потребительская кооперация. Один за другим закрылись на замок в отдаленных деревнях нерентабельные магазины. Между тем пенсию старикам платят стабильно, товары людям нужны. Селезнев смекнул выгоду: в его «фирме» весь руководящий аппарат – он да жена. Без лишних накладных расходов вполне можно иметь прибыль, закупая товары на оптовых базах и торгуя ими по доступным ценам. И он начал, как раньше отец, разъезжать по глубинке, но уже на собственной «автолавке».

– Главное, быть честным с покупателями, – рассказывал мне Вячеслав. – Можно, образно говоря, всякую муху, доставленную в деревню, продать по цене слона. Но сделаешь это раз – к тебе больше никто не подойдет. И о качестве не позаботишься – тоже доверие потеряешь. Важно к старикам и внимательность проявить: сумку с продуктами, например, до дома донести, их разговоры о самих себе сочувственно выслушать.

В общем, к отцовскому дому он сделал пристройку, оборудовал автономную канализацию, ванну, начинил комнаты современной бытовой техникой – зажил не хуже, чем в Рязани. Приобрел он и две «газели» для торговли.

Всерьез и надолго

И тут последовало предложение перейти на госсортоучасток. Работу он посчитал престижной для нашего времени: после вступления России в ВТО в Александро-Невский район присылается семенной материал со всего мира – так положено. Например, в 2016 году Селезнев при испытаниях провел 232 сор­тоопыта, из них 46 – с ячменем, 37 – с рапсом, 27 – с озимой пшеницей, 26 – с яровой. Испытывал, кроме того, множество сортов ржи, сои, гречихи, проса, сорго, других культур.

Вот как сказал об этом руководитель областного филиала «Госсорткомиссии» Владимир Дроздов: «Каждый новый сорт является результатом инновационной разработки, в которой находят практическую реализацию исследования генетиков, ботаников, физиологов, иммунологов, других специалистов. Право допуска в производство в России сорт получает только после того, как сможет превзойти по хозяйственно-ценным признакам имеющиеся сорта отечественной и зарубежной селекции».

Если же аграрии используют сорта, не включенные в Госреестр, то и субсидию не получат на семена, и оштрафованы могут быть. Государство, по соглашению с ВТО, обязано финансировать госсортоучастки. А значит, политика в их отношении долговременная, средства будут выделяться обязательно. Иными словами, теперь, работая на родной земле, дипломированный агроном может прожить. А предприимчивый – еще и дело вперед, как Селезнев, д­вигать.