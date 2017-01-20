Новые горизонты

Недуг – вовсе не повод отказываться от мечты

Стать фотомоделью – этой целью задалась Ангелина Митюнина. О таком мечтают многие девчонки. Однако история Ангелины по-своему уникальна, ведь она с рождения не слышит, но считает, что недуг вовсе не повод отказываться от своей мечты.

У девушки есть внешние данные, желание и упорство. Страна глухих, мир тишины и безысходность – все это точно не про нее. С детства Ангелина занимается спортом и танцами, причем вместе со здоровыми сверстниками.

Около года назад она решила пойти учиться в школу моделей. Родители поддержали ее. Они вообще поддерживают дочь во всех начинаниях. Ангелина признается, что поначалу видела сомнения в глазах преподавателей школы моделей. Опасения были связаны с тем, что они просто не смогут с ученицей понять друг друга.

Курсы длились полгода. Первые три месяца на занятия с Ангелиной ходила переводчик русского жестового языка Рязанского регионального отделения Всероссийского общества глухих Юлия Михеенко. «Было очень интересно, – рассказывает Юлия. – У Ангелины не возникло трудностей в освоении новых знаний, слова преподавателей она читала по губам, а музыку воспринимала через вибрацию воздуха».

После окончания курсов Ангелину не раз уже приглашали поучаствовать в рекламных фотосессиях. Девушка признается, что на достигнутом останавливаться не собирается, а будет продолжать развиваться в разных направлениях, ведь это возможность самореализоваться.

Фото из архива Ангелины Митюниной