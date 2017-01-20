Шанс на выздоровление

Маленькой девочке требуется лечение

Помощь нужна семье Алисы Дольской. Девочке совсем недавно исполнился годик. Ее мама, Елена Дольская, рассказывает, что в начале беременности, в первом триместре, были две угрозы прерывания (лежала на сохранении два раза). «Однако врачи не предвещали, что у развивающегося по норме плода уже существует наследственное генетическое заболевание, – вспоминает Елена. – Дочка родилась доношенной (3800 кг, 56 см). Я сразу в роддоме заметила, что глазницы (орбиты) асимметричные, да и лобик с правого боку отличается от левого бока».

Заведующий детским отделением роддома и педиатр настоятельно порекомендовали пройти дальнейшее обследование и тем самым установить диагноз ребенка. Дочку перевели в Рязанскую областную детскую клиническую больницу им. Н.В. Дмитриевой, в отделение патологии новорожденных детей. Там провели исследования (в том числе магнитно-резонансную томографию и компьютерную томографию), вследствие чего и был определен диагноз – краниосиностоз (преждевременное сращение костей черепа).

«Генетик посоветовал нам обратиться за консультацией в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу, в отделение челюстно-лицевой хирургии, – говорит Елена. – Там нас успокоили, что все еще можно исправить и что мы вовремя обратились, поскольку чем раньше по возрасту провести оперативное лечение, тем лучше будет для роста мозга и сохранения зрения».

В шесть месяцев Алисе была сделана реконструктивная краниопластика с использованием рассасывающихся пластин. Средства на эту операцию помог собрать благотворительный фонд. Такие пластины позволяют ребенку избежать повторной операции по их снятию.

«Операция оказалась очень сложной, и врач пояснил нам, что в один этап проводить весьма опасно для ребенка, объем выполняемой работы слишком велик, и в три – четыре года необходимо будет провести еще одну операцию», – продолжает Елена.

В Москве маленькой Алисе был поставлен окончательный диаг­ноз – синдром Крузона. Это весьма редкое заболевание, оно наблюдается у одного из шестидесяти пяти тысяч новорожденных. Данный синдром сопровождается не только краниосиностозом, но и симметричным экзорбитизмом, недоразвитием верхней челюсти, по исправлению которой планируется у Алисы оперативное лечение, но уже в более взрослом возрасте (семь – восемь лет), если не будет до этого времени дыхательных расстройств. Данная операция проводится с использованием дистракционного аппарата, который позволяет не только увеличить объем черепа, но и одновременно выдвинуть лобную кость и верхнюю челюсть на величину, необходимую для нормализации дыхания.

Через два месяца после операции, проведенной в Москве, Алисе установили инвалидность. Сейчас шов на ее голове настолько ровный, что под волосами не виден, золотые руки челюстно-лицевых хирургов идеально сделали свою работу.

Сегодня психомоторное развитие Алисы соответствует ее возрасту, лишь небольшое отклонение в мышечном развитии. «Она с каждым днем становится все умнее, уже самостоятельно встает на ноги, ходит у опоры, показывает, какая Алиса большая, играет в «ладушки», любит «читать» книжки, говорит несколько слогов и слов, делает простые танцевальные движения под музыку. Будем надеяться, что в будущем у нас все получится», – говорит Елена.

Она вместе с супругом, помимо Алисы, воспитывает старшую дочку. В семье Дольских работает только папа, поэтому материальная поддержка на послеоперационное восстановление и последующее лечение больного ребенка была бы не лишней.

В Рязани действует социальный проект «Помощь инвалидам», и Федерация бильярдного спорта Рязани стала участником этого доброго и нужного дела. «Мы общими усилиями хотим помочь взрослым и детям с ограниченными возможностями, – говорит руководитель федерации Вадим Захаров. – Если у вас будет желание сделать немного легче и лучше очень сложную жизнь таких людей, поддержите их». Телефон организационного отдела социального проекта 35-41-88.

Фото из архива семьи Дольских