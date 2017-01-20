Шанс на выздоровление

Областная общественно-политическая газета
06:38 МСК
Пятница
20 января 2017 года
№10 (5297)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Рязанская спортсменка-паралимпийка стала призером всероссийской лыжной гонки Рязанская область вошла в двадцатку лучших в Дельфийском рейтинге субъектов РФГлавная команда Рязанской области по футзалу успешно выступает в российском первенстве В Рязани ищут очевидцев ДТП В Рязани прошла битва за пояса Глава Рязани Владислав Фролов наградил директора ХК «Рязань» Экологический киноклуб будет работать в Рязани на новой площадкеИз магазина в Рязанской области злоумышленник украл спиртное Главный студенческий праздник в Рязанской области пройдет на территории воздушно-десантного училища В Рязанской библиотеке им. Есенина открылась выставка старинной фотографии из коллекции Анатолия ОсипенковаВ областном лагере актива «Пламенный» участники Российского движения школьников читали газету «Рязанские ведомости» В Рязани подвели итоги областного конкурса «Рождественская сказка»В Касимове Рязанской области презентовали фильм о местных святых и святынях В Рязани открылась «выставка-антидепрессант» Евгении ГапчинскойЗа ночь с улиц Рязани вывезли 3 562 кубометра снегаВ региональном отборочном этапе Ночной хоккейной лиги Рязанской области (дивизион Любитель 40+), информационным партнером которой выступает газета «Рязанские ведомости», проведены матчи девятого тура. Рязанцы присоединяются к Году экологии В Рязани студенты-медики отметят Татьянин день на интеллектуальном балу Главная хоккейная команда Рязанской области ХК «Рязань» потерпела поражение от «Рубина» Древо профессий своей семьи составили рязанские школьники для конкурса В Рязанской области ушедшая в занос легковушка столкнулась с «КамАЗом»Жительница Рязанской области не запирала входную дверь, этим воспользовался вор В Рязанской области объявлено метеопредупреждение Ход капремонта многоквартирных домов обсудили на совещании в правительстве Рязанской областиМолодых рязанцев приглашают принять участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов
Главная страница / Новости Рязани и области
20.01.2017
Просмотров: 56
№10 (5297) |
Седьмая полоса
Без барьеров
Версия для печати

Шанс на выздоровление

Маленькой девочке требуется лечение
Шанс на выздоровление

Помощь нужна семье Алисы Дольской. Девочке совсем недавно исполнился годик. Ее мама, Елена Дольская, рассказывает, что в начале беременности, в первом триместре, были две угрозы прерывания (лежала на сохранении два раза). «Однако врачи не предвещали, что у развивающегося по норме плода уже существует наследственное генетическое заболевание, – вспоминает Елена. – Дочка родилась доношенной (3800 кг, 56 см). Я сразу в роддоме заметила, что глазницы (орбиты) асимметричные, да и лобик с правого боку отличается от левого бока».

Заведующий детским отделением роддома и педиатр настоятельно порекомендовали пройти дальнейшее обследование и тем самым установить диагноз ребенка. Дочку перевели в Рязанскую областную детскую клиническую больницу им. Н.В. Дмитриевой, в отделение патологии новорожденных детей. Там провели исследования (в том числе магнитно-резонансную томографию и компьютерную томографию), вследствие чего и был определен диагноз – краниосиностоз (преждевременное сращение костей черепа).

«Генетик посоветовал нам обратиться за консультацией в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу, в отделение челюстно-лицевой хирургии, – говорит Елена. – Там нас успокоили, что все еще можно исправить и что мы вовремя обратились, поскольку чем раньше по возрасту провести оперативное лечение, тем лучше будет для роста мозга и сохранения зрения».

В шесть месяцев Алисе была сделана реконструктивная краниопластика с использованием рассасывающихся пластин. Средства на эту операцию помог собрать благотворительный фонд. Такие пластины позволяют ребенку избежать повторной операции по их снятию.

«Операция оказалась очень сложной, и врач пояснил нам, что в один этап проводить весьма опасно для ребенка, объем выполняемой работы слишком велик, и в три – четыре года необходимо будет провести еще одну операцию», – продолжает Елена.

В Москве маленькой Алисе был поставлен окончательный диаг­ноз – синдром Крузона. Это весьма редкое заболевание, оно наблюдается у одного из шестидесяти пяти тысяч новорожденных. Данный синдром сопровождается не только краниосиностозом, но и симметричным экзорбитизмом, недоразвитием верхней челюсти, по исправлению которой планируется у Алисы оперативное лечение, но уже в более взрослом возрасте (семь – восемь лет), если не будет до этого времени дыхательных расстройств. Данная операция проводится с использованием дистракционного аппарата, который позволяет не только увеличить объем черепа, но и одновременно выдвинуть лобную кость и верхнюю челюсть на величину, необходимую для нормализации дыхания.

Через два месяца после операции, проведенной в Москве, Алисе установили инвалидность. Сейчас шов на ее голове настолько ровный, что под волосами не виден, золотые руки челюстно-лицевых хирургов идеально сделали свою работу.

Сегодня психомоторное развитие Алисы соответствует ее возрасту, лишь небольшое отклонение в мышечном развитии. «Она с каждым днем становится все умнее, уже самостоятельно встает на ноги, ходит у опоры, показывает, какая Алиса большая, играет в «ладушки», любит «читать» книжки, говорит несколько слогов и слов, делает простые танцевальные движения под музыку. Будем надеяться, что в будущем у нас все получится», – говорит Елена.

Она вместе с супругом, помимо Алисы, воспитывает старшую дочку. В семье Дольских работает только папа, поэтому материальная поддержка на послеоперационное восстановление и последующее лечение больного ребенка была бы не лишней.

В Рязани действует социальный проект «Помощь инвалидам», и Федерация бильярдного спорта Рязани стала участником этого доброго и нужного дела. «Мы общими усилиями хотим помочь взрослым и детям с ограниченными возможностями, – говорит руководитель федерации Вадим Захаров. – Если у вас будет желание сделать немного легче и лучше очень сложную жизнь таких людей, поддержите их». Телефон организационного отдела социального проекта 35-41-88.

Фото из архива семьи Дольских

Статья опубликована в номере 10 (5297) от 20 января 2017 года
Новые горизонты
Недуг – вовсе не повод отказываться от мечты
Ольга Трубушкина
Предприимчивый Селезнев
Как агроном к земле из торговли вернулся
Юрий Евстифеев
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Зима – время творить
Подведены итоги областного конкурса «Рождественская сказка»
Вероника Шелякина
Событие
Комплексный подход
Губернатор Олег Ковалев провел совещание по результатам работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в 2016 году
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Перспективный менеджер
Глава Рязани Владислав Фролов наградил директора ХК «Рязань»
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Вклад в закрома Родины
Личным подсобными хозяйствам области, занимающимся производством молока, господдержка предоставляется в виде субсидий из областного бюджета
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Все страны в гости к нам
XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов будет посвящен в Рязанской области предстоящий Татьянин день
Людмила Иванова
Событие
Корни будущей профессии
Рязанские школьники больше узнали о специальностях своих предков
Анна Добролежа
Событие
Неделя глазами экспертов
Тема дня
Жить и дышать свободно
С начала антитабачной кампании количество желающих отказаться от вредной привычки увеличилось
Светлана Максимова
Читатель - газета
Бесценное «омолаживание»
Вероника Шелякина
Читатель - газета
Микрофинансовые организации ограничили в процентах
Читатель - газета
На прежнем уровне
Актуально
Пенсия в рассрочку
Экономисты призывают правительство отказаться от единовременных выплат в пользу ежемесячной или ежегодной прибавки к пенсии
Общество
Предприимчивый Селезнев
Как агроном к земле из торговли вернулся
Юрий Евстифеев
Наше время
Фестиваль с ароматом моря
Как попасть на международный молодежный фестиваль в Сочи?
Елена Серебрякова
Наше время
Фильм «Белый Бог» 2014 год
Режиссер – Корнел Мундруцо
Елена Серебрякова
Что новенького?
Путь на телеэкран
Рязанцы успешно выступают на международном фестивале КВН «КиВиН-2017» в Сочи
Елена Серебрякова
Спорт
На пути к громким победам
Рязанские лучники провели первый этап отбора на главные старты года
Вячеслав Астафьев
Достижение
Четвертый
Федерация стрельбы из лука и арбалета Рязанской области назвала лучшего спортивного журналиста 2016 года
Спорт
Фестиваль равных возможностей
В Михайлове прошли спортивные соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
Спорт
Впереди – удар Лемана
Иван Алпатов впервые в истории рязанского бильярда стал обладателем серебряной медали первенства России
Вячеслав Астафьев
Туризм
Добро пожаловать!
Туристический поток в Рязанскую область растет
Людмила Иванова
Общество
Вклад в иностранном банке
Новости
От пятницы до пятницы
Дата
В полшаге от Царьграда
20 января 1978 года во время русско-турецкой войны отряд генерала Михаила Скобелева занял турецкий город Адрианополь
Ирина Сизова
Хронограф
Вышли из Переяславля
406 лет назад было сформировано 1-е Рязанское ополчение
Хронограф
Край рябинный
Новая книга Василия Кашаева рассказывает о прошлом и настоящем земли пителинской
Наши новости
Рок в фотографиях
Новый выставочный зал представил зрителям очередную экспозицию
Анна Добролежа
Ищу маму
Ищу маму
На здоровье
Скованные одним холодом
Выходя на улицу в сильные морозы, лучше снять с себя металлические украшения, отказаться от алкоголя и хорошенько укутаться
Людмила Иванова
На здоровье
Вопрос – ответ
Точка на карте
80 лет Рязанской области
Вышетравино
Лада Петрова
Фотовзгляд
Снежные сказки
Лада Петрова
Вернисаж
Свет в темных красках
Художник Федор Савельев представил рязанцам свои аллегорические образы
Анна Добролежа
№ 10 (5297) от
20 января 2017
Архив номеров
В свежем номере
Зима – время творить
Подведены итоги областного конкурса «Рождественская сказка»
Комплексный подход
Губернатор Олег Ковалев провел совещание по результатам работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в 2016 году
Перспективный менеджер
Глава Рязани Владислав Фролов наградил директора ХК «Рязань»
Вклад в закрома Родины
Личным подсобными хозяйствам области, занимающимся производством молока, господдержка предоставляется в виде субсидий из областного бюджета
Все страны в гости к нам
XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов будет посвящен в Рязанской области предстоящий Татьянин день
Корни будущей профессии
Рязанские школьники больше узнали о специальностях своих предков
Неделя глазами экспертов
Жить и дышать свободно
С начала антитабачной кампании количество желающих отказаться от вредной привычки увеличилось
Бесценное «омолаживание»
Микрофинансовые организации ограничили в процентах
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru