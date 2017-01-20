Областная общественно-политическая газета
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20.01.2017
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№10 (5297) |
Шестая полоса
Актуально
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Пенсия в рассрочку

Экономисты призывают правительство отказаться от единовременных выплат в пользу ежемесячной или ежегодной прибавки к пенсии
Анна Каледина – обозреватель газеты «Известия»
На снимке: Анна Каледина – обозреватель газеты «Известия»

В наступившем году объем единовременных выплат пенсионных накоплений увеличится до 12,5 млрд. рублей (179% к 2016-му), сообщили «Известиям» в Пенсионном фонде России (ПФР).

Столь значительный рост этого показателя будет обусловлен тем, что именно в 2017-м начнутся выплаты «шестипроцентникам» – гражданам 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели вносили по 6% в накопительную часть, но ее размер не превышает 5% от страховой пенсии. По расчетам Научно-исследовательского финансового института (НИФИ), в этом году средний размер единовременной выплаты может составить более 159 тыс. рублей, а к 2030 году вырастет до 300 тыс. рублей. Эксперты полагают, что такой разовый «подарок» может оказаться неудобным как для выходящих на заслуженный отдых, так и для пенсионной системы.

В НИФИ предлагают изменить законодательство и не выплачивать накопления, которые недотягивают до 5% страховой пенсии, а преобразовать их в баллы и выдавать ежемесячно. Еще один вариант – сохранить средства в виде накоплений, но выплачивать их раз в год. В Минтруде «Известиям» сообщили, что готовы рассматривать предложения при условии предоставления расчетов.

Данные ПФР показывают, что в 2017-м объем средств, которые будут направлены на единовременную выплату пенсионных накоплений, существенно увеличится. Всего в такой форме средства получат около 1,2 млн. человек, выходящих на заслуженный отдых, уточнили в Пенсионном фонде.

Экспертов столь резкий рост средств на единовременную выплату не удивляет.

– Считается, что массовые выплаты по накопительной части начнутся в 2022 году. Однако уже в 2017-м начнут выходить на пенсию женщины 1967 года рождения, которые являются досрочниками, – учителя, врачи, жители Крайнего Севера и так далее, – пояснила старший научный сотрудник Аналитического центра НИФИ Татьяна Омельчук.

Сказать, какой процент от общей суммы в 12,5 млрд. будет выплачен досрочникам в 2017 году, нельзя – как сообщили «Известиям» в ПФР, фонд не ведет по таким гражданам отдельной статистики.

– Но проблему нужно решать уже сейчас, потому что число людей, которые будут иметь право на единовременную выплату, будет стремительно увеличиваться, особенно с 2022 года. Поскольку первые значительные выплаты накопительной составляющей начнутся с 2017-го, важно как можно быстрее принять законодательное решение по выплатам 5% и меньше для лиц 1967 года рождения и моложе, – полагает Татьяна Омельчук.

Как уже писали «Известия», по предварительным оценкам Минтруда, с 1 января 2022-го по 1 января 2031 года единовременную выплату средств пенсионных накоплений получат 8,83 млн. россиян. Объем сумм на единовременную выплату средств пенсионных накоплений за период с 2022 по 2030 год прогнозируется на уровне 797,2 млрд. рублей.

Для лиц 1967 года рождения и моложе, если размер их накопительной пенсии составляет 5 и менее процентов по отношению к сумме размера страховой пенсии, в НИФИ предлагают переводить накопления через стоимость пенсионного коэффициента в страховую часть пенсии или выплачивать накопительную пенсию раз в год при одновременном учете этой выплаты (в месячном выражении) при осуществлении доплат до прожиточного минимума пенсионера.

В первом варианте прибавка к пенсии, по расчетам Татьяны Омельчук, составит в 2017 году 663 рубля, в 2022-м – 847 рублей, а в 2030-м – 1245 рублей. Если выплачивать накопления раз в год, суммы, естественно, будут выше – 7957 рублей, 10,2 тыс. рублей и почти 15 тыс. рублей соответственно.

Заместитель директора Института развития социального страхования Дмитрий Алексеев считает предложение НИФИ актуальным и разумным.

– Действительно, проблему нужно решать как можно быстрее, пока размер единовременных выплат не достиг значительного уровня, – сказал он.

Однако эксперт полагает, что лучше отказаться от варианта ежемесячных выплат в связи с их незначительностью.

– Прибавка будет не слишком заметна, а вот если выплачивать накопления раз в год, то это интересная и правильная идея, – говорит Дмитрий Алексеев.

Материал подготовлен газетой «Известия» (публикуется с сокращениями)

Статья опубликована в номере 10 (5297) от 20 января 2017 года
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