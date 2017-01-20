Бесценное «омолаживание»

Областная общественно-политическая газета
06:38 МСК
Пятница
20 января 2017 года
№10 (5297)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани открылась «выставка-антидепрессант» Евгении ГапчинскойВ областном лагере актива «Пламенный» участники Российского движения школьников читали газету «Рязанские ведомости» В Рязанской области объявлено метеопредупреждение В Рязани подвели итоги областного конкурса «Рождественская сказка»Ход капремонта многоквартирных домов обсудили на совещании в правительстве Рязанской областиГлавная хоккейная команда Рязанской области ХК «Рязань» потерпела поражение от «Рубина» В Рязанской библиотеке им. Есенина открылась выставка старинной фотографии из коллекции Анатолия ОсипенковаРязанцы присоединяются к Году экологии В Рязани прошла битва за пояса За ночь с улиц Рязани вывезли 3 562 кубометра снегаРязанская спортсменка-паралимпийка стала призером всероссийской лыжной гонки Рязанская область вошла в двадцатку лучших в Дельфийском рейтинге субъектов РФЭкологический киноклуб будет работать в Рязани на новой площадкеВ Рязани ищут очевидцев ДТП Древо профессий своей семьи составили рязанские школьники для конкурса В Рязани студенты-медики отметят Татьянин день на интеллектуальном балу В региональном отборочном этапе Ночной хоккейной лиги Рязанской области (дивизион Любитель 40+), информационным партнером которой выступает газета «Рязанские ведомости», проведены матчи девятого тура. Главный студенческий праздник в Рязанской области пройдет на территории воздушно-десантного училища Молодых рязанцев приглашают принять участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов Глава Рязани Владислав Фролов наградил директора ХК «Рязань» Из магазина в Рязанской области злоумышленник украл спиртное Жительница Рязанской области не запирала входную дверь, этим воспользовался вор Главная команда Рязанской области по футзалу успешно выступает в российском первенстве В Касимове Рязанской области презентовали фильм о местных святых и святынях В Рязанской области ушедшая в занос легковушка столкнулась с «КамАЗом»
Главная страница / Новости Рязани и области
20.01.2017
Просмотров: 88
№10 (5297) |
Пятая полоса
Читатель - газета
Версия для печати

Бесценное «омолаживание»

Бесценное «омолаживание»

«Недавно мне в очередной раз позвонили из какого-то косметического салона и пригласили на омолаживающие процедуры, хотя я номер телефона там не оставляла. Слышала, что это могут быть мошенники, поэтому разговаривать с ними не стала. Хотелось бы побольше узнать об опасности таких «салонов красоты», чтобы и другие люди не попались на их уловки

 

Светлана Ивановна М., Рязань»

 

Роспотребнадзор предупреждает пот­ребителей о широком распространении недобросовестных практик заключения договоров купли-продажи дорогостоящей косметики и договоров об оказании косметологических услуг.

Как правило, потребителю предлагается воспользоваться бесплатной демонстрацией косметологических услуг (массаж, пилинг, уход за волосами и т.д.), после чего – заключить договор на предоставление аналогичных услуг в будущем (например, на 40 посещений).

В случае продажи косметики потребителя знакомят с тестовыми образцами, брошюрами, описанием «исключительных» потребительских свойств косметики. До подписания договора для усиления мотивации к совершению такой сделки потребителю может предоставляться «профессиональная» информация медицинского характера (о состоянии здоровья волос и кожи, развитии возможных заболеваний, необходимости профессионального ухода, составления плана лечения и т.п.). При этом в обращениях потребителей часто содержатся жалобы на некомпетентность специалистов, осуществляющих косметологическую процедуру с использованием специальных средств, отсутствие у организации лицензии на медицинскую деятельность и др.

Подобные договоры часто сознательно заключаются с использованием факторов (шумные, душные помещения, громкая или, напротив, успокаивающая музыка, использование ароматических средств и т.п.), которые отвлекают внимание потребителей, не дают им сосредоточиться, реально оценить потребительскую ценность и нужность предлагаемых товаров и услуг, соотнести их со своими финансовыми возможностями. Договорная документация по таким сделкам может носить сложный и запутанный характер, часть важной информации выносится в приложения либо «растворяется» в середине многостраничного договора, при этом используются специальные и непонятные потребителю термины. Одновременно потребителя торопят с подписанием договора, предлагают подписать документы после устного описания их содержания, изложенного мелким шрифтом.

Стоимость оказания соответствующих товаров и услуг, как правило, во много раз превышает финансовые возможности клиентов (может доходить до 200-300 тыс. руб.), в связи с чем им предлагается для оплаты заключить кредитный договор.

Традиционно под воздействие недобросовестных практик попадают доверчивые потребители, а также люди пожилого возраста. После общения с родственниками и близкими людьми, а также внимательного ознакомления с условиями заключенных договоров (кредитного, купли – продажи, об оказании услуг) и ценами на аналогичные товары и услуги многие потребители пытаются расторгнуть заключенные договоры, на что, как правило, встречают категорический отказ со стороны продавца или исполнителя.

Таким образом, несмотря на то что потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг (с возвратом всех денежных средств за вычетом понесенных исполнителем расходов) или отказаться от договора купли-продажи, заключенного под влиянием заблуждения (неполучения всей необходимой информации о товаре), на практике это, как правило, сделать непросто. Недобросовестными продавцами и исполнителями используется целый ряд юридических уловок, которые существенно затрудняют достижение положительного исхода.

Фиксируя соответствующие обращения, Роспотребнадзор старается не только разъяснить гражданам их права и порядок судебной защиты таких прав, но и оказать действенную помощь, направленную на возврат денежных средств, например, вступая в судебный процесс для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей на основании ст. 47 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также п. 5 ст. 40 Закона «О защите прав потребителей». Так что если у вас возникла такая потребность, обращайтесь в региональный орган Роспотребнадзора.

Статья опубликована в номере 10 (5297) от 20 января 2017 года
Жить и дышать свободно
С начала антитабачной кампании количество желающих отказаться от вредной привычки увеличилось
Светлана Максимова
Микрофинансовые организации ограничили в процентах
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Зима – время творить
Подведены итоги областного конкурса «Рождественская сказка»
Вероника Шелякина
Событие
Комплексный подход
Губернатор Олег Ковалев провел совещание по результатам работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в 2016 году
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Перспективный менеджер
Глава Рязани Владислав Фролов наградил директора ХК «Рязань»
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Вклад в закрома Родины
Личным подсобными хозяйствам области, занимающимся производством молока, господдержка предоставляется в виде субсидий из областного бюджета
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Все страны в гости к нам
XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов будет посвящен в Рязанской области предстоящий Татьянин день
Людмила Иванова
Событие
Корни будущей профессии
Рязанские школьники больше узнали о специальностях своих предков
Анна Добролежа
Событие
Неделя глазами экспертов
Тема дня
Жить и дышать свободно
С начала антитабачной кампании количество желающих отказаться от вредной привычки увеличилось
Светлана Максимова
Читатель - газета
На прежнем уровне
Актуально
Это неминуемо произойдет
Режиссер Андрей Шальопа – о возрождении отечественного кинематографа
Без барьеров
Новые горизонты
Недуг – вовсе не повод отказываться от мечты
Ольга Трубушкина
Без барьеров
Шанс на выздоровление
Маленькой девочке требуется лечение
Ольга Трубушкина
Общество
Предприимчивый Селезнев
Как агроном к земле из торговли вернулся
Юрий Евстифеев
Наше время
Фестиваль с ароматом моря
Как попасть на международный молодежный фестиваль в Сочи?
Елена Серебрякова
Наше время
Фильм «Белый Бог» 2014 год
Режиссер – Корнел Мундруцо
Елена Серебрякова
Что новенького?
Путь на телеэкран
Рязанцы успешно выступают на международном фестивале КВН «КиВиН-2017» в Сочи
Елена Серебрякова
Спорт
На пути к громким победам
Рязанские лучники провели первый этап отбора на главные старты года
Вячеслав Астафьев
Достижение
Четвертый
Федерация стрельбы из лука и арбалета Рязанской области назвала лучшего спортивного журналиста 2016 года
Спорт
Фестиваль равных возможностей
В Михайлове прошли спортивные соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
Спорт
Впереди – удар Лемана
Иван Алпатов впервые в истории рязанского бильярда стал обладателем серебряной медали первенства России
Вячеслав Астафьев
Туризм
Добро пожаловать!
Туристический поток в Рязанскую область растет
Людмила Иванова
Общество
Вклад в иностранном банке
Новости
От пятницы до пятницы
Дата
В полшаге от Царьграда
20 января 1978 года во время русско-турецкой войны отряд генерала Михаила Скобелева занял турецкий город Адрианополь
Ирина Сизова
Хронограф
Вышли из Переяславля
406 лет назад было сформировано 1-е Рязанское ополчение
Хронограф
Край рябинный
Новая книга Василия Кашаева рассказывает о прошлом и настоящем земли пителинской
Наши новости
Рок в фотографиях
Новый выставочный зал представил зрителям очередную экспозицию
Анна Добролежа
Ищу маму
Ищу маму
На здоровье
Скованные одним холодом
Выходя на улицу в сильные морозы, лучше снять с себя металлические украшения, отказаться от алкоголя и хорошенько укутаться
Людмила Иванова
На здоровье
Вопрос – ответ
Точка на карте
80 лет Рязанской области
Вышетравино
Лада Петрова
Фотовзгляд
Снежные сказки
Лада Петрова
Вернисаж
Свет в темных красках
Художник Федор Савельев представил рязанцам свои аллегорические образы
Анна Добролежа
№ 10 (5297) от
20 января 2017
Архив номеров
В свежем номере
Зима – время творить
Подведены итоги областного конкурса «Рождественская сказка»
Комплексный подход
Губернатор Олег Ковалев провел совещание по результатам работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в 2016 году
Перспективный менеджер
Глава Рязани Владислав Фролов наградил директора ХК «Рязань»
Вклад в закрома Родины
Личным подсобными хозяйствам области, занимающимся производством молока, господдержка предоставляется в виде субсидий из областного бюджета
Все страны в гости к нам
XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов будет посвящен в Рязанской области предстоящий Татьянин день
Корни будущей профессии
Рязанские школьники больше узнали о специальностях своих предков
Неделя глазами экспертов
Жить и дышать свободно
С начала антитабачной кампании количество желающих отказаться от вредной привычки увеличилось
Бесценное «омолаживание»
Микрофинансовые организации ограничили в процентах
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru