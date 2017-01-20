Областная общественно-политическая газета
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20 января 2017 года
№10 (5297)
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20.01.2017
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№10 (5297) |
Пятая полоса
Читатель - газета
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Микрофинансовые организации ограничили в процентах

«Мне нужен небольшой кредит, а в банке отказывают. Хочу оформить ссуду в микрофинансовой организации, но опасаюсь, что с меня возьмут огромные проценты. Ограничены ли как-то аппетиты МФО в этой ч­асти?

 

Дарья Семенова, повар из г. Спас-Клепики»

 

Отвечает управляющий Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Маргарита Владимировна Одинцова:

– С 1 января 2017 года права клиентов микрофинансовых организаций защищены лучше: вступило в силу трехкратное ограничение начисления процентов по договору потребительского микрозайма, заключенному начиная с этой даты.

Если срок возврата по договору не превышает одного года, микрофинансовые организации (МФО) не вправе начислять заемщику – физическому лицу проценты после того, как их сумма достигнет трехкратного размера суммы займа. Например, при займе в 5000 руб­лей задолженность заемщика ни в какой момент не может превысить 20000 рублей. Эта сумма включает сумму займа в размере 5000 рублей и начисленные проценты в размере 15000 рублей (5000 рублей х 3).

Обращаем внимание, что данное ограничение не распространяется на неустойку (штрафы, пени), а также на платежи за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату.

Еще одно ограничение касается просрочки возврата краткосрочного (до одного года) потребительского микрозайма: после возникновения просрочки МФО может начислять должнику проценты только на оставшуюся (непогашенную) часть суммы основного долга, однако начисление прекратится, как только проценты достигнут двукратного размера этой суммы.

При этом МФО сможет вновь начать начисление процентов только после частичного погашения заемщиком займа и (или) уплаты причитающихся процентов. Неустойка (штрафы, пени) должна начисляться только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга. Например, если непогашенная часть по просроченному договору составляет 5000 рублей, сумма, взимаемая с заемщика, будет равна 15000 рублей, которые включают сумму просроченной задолженности – 5000 рублей и начисленные проценты – 10000 рублей (5000 рублей х2). Информацию об этих ограничениях каждая МФО обязана размещать на первой странице краткосрочного договора потребительского займа перед таблицей с индивидуальными условиями договора. Чтобы избежать недопонимания с МФО, настоятельно рекомендуем тщательно прочитать договор перед подписанием, а не после.

Если вы считаете, что МФО нарушает ваши права, можно обратиться в Отделение по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (почтовый адрес: 390000, г. Рязань, Соборная ул., 20; телефон ­29-57-02).

Статья опубликована в номере 10 (5297) от 20 января 2017 года
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