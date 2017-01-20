На прежнем уровне

«Изменится ли в этом году сумма материнского капитала?

Скворцова М., Рязань»

Нет, размер материнского капитала в 2017 году останется на уровне прошлого года и составит 453 тысячи рублей. Для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще два года – для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены. Направления использования материнского капитала остаются те же, их четыре: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.