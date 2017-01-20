Жить и дышать свободно

С начала антитабачной кампании количество желающих отказаться от вредной привычки увеличилось

Антитабачная кампания в России началась в 2011 году, когда министерство здравоохранения и социального развития приступило к разработке закона «О защите здоровья населения от последствий потребления табака». Государственная Дума приняла закон в 2013 году, тогда же он вступил в силу. В течение последующих трех лет на основании документа постепенно ужесточаются условия продажи табачных изделий и возможности их употребления, введены запреты на торговлю сигаретами вблизи образовательных учреждений, сегодня нельзя курить в общественных местах, акцизы на табачную продукцию ежегодно увеличиваются. В перспективе, по задумке Минздрава РФ, перечень территорий и объектов, свободных от табачного дыма, будет расширен, не исключено, что под запрет попадут электронные сигареты и карманные кальяны. Итог трехлетней борьбы таков: доля курящих граждан в России сократилась на 25%, при этом только в течение 2016 года она опустилась с 41% до 31%. Такие данные приводит ВЦИОМ. А как обстоят дела в Рязанской области? О борьбе с табачной зависимостью мы беседуем с заведующим психотерапевтическим отделением областного клинического наркологического диспансера, врачом-психотерапевтом высшей категории, кандидатом медицинских наук Андреем Савиным.

Р.В. – Как с точки зрения наркологии можно охарактеризовать табачную зависимость?

А.С. – Табачная – одна из разновидностей наркотической зависимости, так как никотин формирует зависимость, стимулируя определенные рецепторы в нервной системе. Это может проявляться чувством расслабления, спокойствия, ясности в голове, приливом бодрости и т.п. Однако этот эффект краткосрочен, и вскоре наступает фаза угнетения, при которой у курильщика появляется эмоциональный дискомфорт и мозг требует нового допинга. И чтобы себя нормально чувствовать, приходится брать следующую сигарету. Человек, предпринимая попытку бросить курить, начинает очень дискомфортно себя чувствовать, развивается синдром отмены, который может проявляться ухудшением настроения, нарушениями сна, головными болями, слабостью, очень сильным желанием закурить и т. п.

Р.В. – Судя, например, по количеству курящих героев в большинстве наиболее популярных отечественных кинофильмов, еще совсем недавно табакокурение считалось всего лишь вредной привычкой….

А.С. – О том, что это не просто вредная привычка, известно давно. Табачная зависимость включена в международную классификацию болезней, где трактуется как «Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака». Но активно бороться с табакокурением на государственном уровне мы начали сравнительно недавно. Разумно, что сегодня на экранах запрещены сцены с курением. Важно понимать, что лояльное отношение к курению, «психологическая готовность начать курить» формируются в раннем детстве, когда ребенок видит, как курят значимые для него взрослые, будь то родители или киногерои.

Р.В. – От курильщиков со стажем нередко можно услышать мнение, что после, например, 20 лет табакокурения отказ от сигарет будет иметь больше негативные последствия для здоровья, чем продолжение курения. Насколько оно верно?

А.С. – Негативные последствия в редких случаях могут быть в случае самостоятельного отказа от курения. Например, колебания артериального давления при развитии синдрома отмены у человека с выраженной сердечно-сосудистой патологией. Но при лечении зависимости эти последствия нивелируются. Вне всяких сомнений остается тот факт, что, отказавшись от курения, человек только выигрывает, возвращает себе здоровье.

Р.В. – Вы не первый год занимаетесь проблемой табакокурения. Можно ли говорить о том, что в последнее время рязанцы стали чаще обращаться за помощью в избавлении от этой вредной привычки?

А.С. – С начала антитабачной кампании мы фиксируем увеличение числа обращений за врачебной помощью. Среди наиболее частых мотивов избавиться от зависимости – желание, а зачастую уже острая необходимость поправить здоровье. Существенную роль играет финансовая составляющая – сигареты продолжают дорожать. Все чаще к нам приходят молодые люди, которые планируют создать семью или рождение детей, хотят иметь здоровое потомство, не быть для детей отрицательным примером. Отмечу, что даже «злостные» курильщики при лечении довольно безболезненно преодолевают зависимость.

Р.В. – Современное законодательство располагает целым набором инструментов, направленных на борьбу с никотиновой зависимостью. Какие из них, на ваш взгляд, наиболее результативны?

А.С. – Выделить какой-либо один нельзя, так как у каждого курильщика своя, индивидуальная мотивация «побороть» зависимость. Например, пугающие картинки на пачках сигарет, как правило, не действуют на молодых людей, для которых проблемы здоровья не актуальны. А вот фактор имиджа для этой категории курильщиков значим. В целом чем шире спектр методов мотивации, тем лучше. И немаловажно, чтобы, кроме запрещающих и пугающих мер, широкое применение получили поощрительные мотивации, например, премиальные для тех, кто отказался от курения.

Р.В. – На фоне антитабачной кампании в свободной продаже появилось немало медикаментозных препаратов, рекламируемых как помощники в борьбе с зависимостью. Что вы можете сказать об их эффективности?

А.С. – Надо понять, что волшебного средства от табачной зависимости нет. Если же говорить о медикаментозных препаратах, то для лечения табачной зависимости наиболее часто предлагают использовать препараты двух групп, различающихся по механизму действия. Это, во-первых, более давно используемые никотинсодержащие средства, действие которых основано на контролируемом поступлении в организм никотина, помогающего уменьшить проявления синдрома отмены, и постепенном его снижении и отмене. И более новые препараты, которые блокируют рецепторы, на которые действует никотин, что позволяет, как отмечено в аннотациях к препаратам, уменьшить чувство удовольствия от курения и проявления синдрома отмены. Но вспомним, что зависимость еще и психологическая – у курильщика сформированы мыслительные и поведенческие стереотипы, связанные с сигаретой, которая стала частью его образа жизни, частью его «Я». Практика показывает: когда курильщик уповает только на лекарства, итоговый результат часто негативный. Избавиться от зависимости не получается, человек «срывается», после чего собраться с силами и отказаться от сигареты становится еще тяжелее.

Р.В. – Куда жители региона могут обратиться за помощью в преодолении этого недуга?

А.С. – Кроме наркологического диспансера, в области созданы и работают 17 кабинетов отказа от курения. Они расположены в различных медицинских учреждениях, в том числе в центральных районных больницах.

Р.В. – Что вы можете сказать об электронных сигаретах, безопасны ли они, помогают ли избавиться от табачной зависимости?

А.С. – Электронные сигареты рекламируются как менее опасная, а то и безопасная альтернатива обычным сигаретам, а также как эффективное средство при отказе от курения. Однако при проведении качественных и количественных исследований было обнаружено большое разнообразие химических веществ в наполнителях и аэрозолях электронных сигарет, часть из которых оказывают токсический и канцерогенный эффект. Употребление аэрозолей с никотином к тому же способствует формированию зависимости. Исследований, изучающих связь между применением электронных сигарет и отказом от потребления табака в мире, немного. Однако имеющиеся проспективные популяционные и клинические исследования показывают, что потребление электронных сигарет не способствует отказу от курения. Более того, в некоторых исследованиях сообщается, что при потреблении электронных сигарет вероятность отказа от курения была достоверно ниже, чем без них.

Р.В. – Если бы вы были законодателем, то какой бы закон создали для того, чтобы раз и навсегда избавить людей от табачной зависимости?

А.С. – Избавить кого-то от зависимости невозможно, так как невозможно за кого-то думать, чувствовать, жить. Можно помочь избавиться от нее тому, кто решил это сделать. Если говорить о законах, важно, чтобы в действующем законодательстве не теряли силу меры, ограждающие подрастающее поколение от табакокурения, так как табачная зависимость в раннем возрасте может стать входными воротами для других, более тяжких зависимостей.

На этой неделе стало известно, что Министерство финансов РФ не поддержало подготовленный Минздравом проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы. Ведомство не согласилось с предложенным повышением ставок акцизов на сигареты и дополнительными налогами.

Предлагаемое в концепции повышение ставок акцизов может привести к росту нелегального оборота табачной продукции, считают в Министерстве финансов.

Напоминаем, что, кроме этого, Минздрав предлагает с 2033 года запретить продажу табака россиянам, родившимся после 2014 года. В Кремле призвали к общественному обсуждению инициативы.