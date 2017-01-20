Областная общественно-политическая газета
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20 января 2017 года
№10 (5297)
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20.01.2017
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№10 (5297) |
Третья полоса
Событие
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Все страны в гости к нам

XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов будет посвящен в Рязанской области предстоящий Татьянин день

Всемирный фестиваль пройдет в октябре этого года в Сочи. Примерно половина его участников будут россияне. От Рязанской области на фестиваль отправятся 175 участников и 50 волонтеров. Они будут отобраны на конкурсной основе. Любой житель Рязани и области в возрасте от 18 до 35 лет может заявить о своем желании участвовать во Всемирном фестивале. Заявки принимаются до 15 апреля, оставлять их необходимо на сайте russia2017.com.

Заместитель председателя правительства области Елена Буняшина во время пресс-конференции, посвященной предстоящему большому событию и Татьяниному дню, призвала молодых рязанцев активнее заявляться для участия в фестивале. Елена Буняшина сообщила, что сейчас ведется активная работа регионального подготовительного комитета по организации рекламной кампании фестиваля, по привлечению к участию в нем молодежи. Зампред регионального правительства также сообщила, что со следующей недели в Рязани начнут свою работу штабы по подготовке к Всемирному фестивалю. Они откроются на базе Дома общественных организаций и в библиотеке имени Горького. Любой желающий сможет обратиться в штаб, получить интересующую информацию о фестивале, подать заявку для участия в нем, внести собственные идеи и предложения о проведении акций в поддержку фестиваля.

Что касается Дня студента, то в этом году главной площадкой для его празднования станет воздушно-десантное училище.

О том, как будет проходить 25 января праздник, рассказала во время пресс-конференции министр молодежной политики, физической культуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова. На территории училища ВДВ соберутся студенты вузов и ссузов. Для них будут организованы зимние молодежные забавы, старт которым даст традиционный «Забег Татьян». Как отметила Татьяна Пыжонкова, все конкурсные соревнования будут направлены на популяризацию русских национальных традиций, пропаганду здорового образа жизни и активного отдыха.

В этот же день будет дан старт 45-му «Звездному походу» студентов по местам боевой и трудовой славы. Участниками «Звездного похода» станут 15 отрядов, сформированных на базе рязанских вузов. Студенты окажут помощь ветеранам, многодетным и малообеспеченным семьям, организуют концерты, конкурсы и спортивные состязания. Особое внимание будет уделено информированию молодых людей о возможности участия в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, подчеркнула Татьяна Пыжонкова. Впервые участники «Звездного похода» присоединятся к Всероссийскому проекту «Место памяти». На сайте местопамяти.рф «звездники» разместят информацию об объектах военно-исторического наследия, мемориальных и памятных местах Рязанской области.

Статья опубликована в номере 10 (5297) от 20 января 2017 года
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