Областная общественно-политическая газета
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20.01.2017
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№10 (5297) |
Третья полоса
Событие
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Корни будущей профессии

Рязанские школьники больше узнали о специальностях своих предков
Автор фото: Анна Добролежа | Корни будущей профессии
Фото автора.

Вместе с цветом волос, строением тела нам по наследству от предков передается и большая часть способностей. Хороший слух, развитая мускулатура, любовь к чтению достаются нам в подарок от папы музыканта, мамы спортсменки и бабушки библиотекаря. Чтобы познать себя и лучше узнать грани своего таланта рязанским школьникам предложили принять участие в городском конкурсе детских рисунков «Древо профессий моей семьи», итоги которого подвели в музее занимательных наук «Экспериментория».

Обычно занятия, тренинги и конкурсы по профориентации проводят среди учащихся 9-11 классов. И чтобы привлечь к теме выбора будущей специальности ребят младшего возраста Межшкольный учебный центр решил организовать конкурс рисунка «Древо профессий моей семьи». Конкурс состоял из двух этапов. Сначала победители определялись внутри городских учебных учреждений, затем 136 лучших работ были направлены в Межшкольный учебный центр, где были определены призеры в трех возрастных категориях с 6 до 9 лет, с 10 до 12 лет, с 13 до 15 лет. Критериями в оценке работ были оригинальность, творческий подход и глубина изучения семейной истории.

Готовясь к конкурсу, школьники подробнее узнали о специальностях своих родителей, бабушек и дедушек и даже прабабушек и прадедушек. Для многих ребят стало открытием, что их бабушки, которые так любят шить и вязать, до выхода на пенсию были не портнихами, а воспитателями, а дедушки, которые так любят плотничать, работали не строителями, а шоферами.

– Я часто слышу от детей: «Я хочу стать директором, как мой папа, потому что он ничего не делает». А благодаря конкурсу дети ближе знакомятся со спецификой труда разных сфер, узнают не только плюсы, но и минусы разных профессий, – говорит представитель управления образования и молодежной политики администрации города Рязани Дарья Киселева.

Статья опубликована в номере 10 (5297) от 20 января 2017 года
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