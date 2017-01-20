Неделя глазами экспертов

Екатерина Кострова,

заместитель директора школы №51 г. Рязани по воспитательной работе:

– «А снег идет, а снег идет…» Ежедневно читая новости на сайтах информагентств, всегда с особым интересом жду вторника. Ведь именно в этот день проходит заседание правительства Рязанской области. Олег Ковалев отметил, что качество уборки снега на улицах и автодорогах надо повышать. Снегу за эти дни выпало много, и техника с ним не справляется, а главное, не хватает и сил и здоровья у рабочих, у сотрудников префектур, управляющих компаний и ТСЖ. Потому что снега у нас зимой много. Но если бы наша ТСЖ организовала субботник, я бы с радостью приняла участие. Ведь чистота и порядок не только в наших квартирах, но и в подъездах, во дворах, на улицах зависит от нас самих.

На этой неделе в «Солнечном» стартовала зимняя смена Российского движения школьников «Пламенный Икс». В лагере собрались представители десяти пилотных школ региона и более 30 школ, где только планируется создание организации. В течение недели ребята проходят обучение по четырем основным направлениям РДШ.

С 1 сентября 2016 года школа № 51, в которой я работаю, вошла в десятку опорных площадок региона. Мероприятий, акций, проектов стало в два раза больше. Попасть в первую зимнюю смену РДШ для любого активиста – почетно. Но в довесок к безумной радости от интереснейшего продолжения новогодних каникул в лагере каждый ребенок получает еще и тяжелый груз ответственности. Почему? Да потому что все, что увидит и услышит школьник в этом лагере, должен запомнить и всем, чем будет заниматься, чему будут обучать, он по возвращению должен будет поделиться с активом своей школы – передать полученный опыт. А в перспективе у каждого из участников лагеря – стать инициатором и собрать команду для создания РДШ в своей школе. Кстати, такая смена – отличная возможность еще и для личностного саморазвития, ведь большое внимание организаторы лагеря (педагогический отряд «Пламенного») уделяют индивидуальному обучению и «прокачке» творческих способностей. Уверена, что от своих учеников, которые сейчас находятся в зимнем лагере получу только положительные отзывы.

Анастасия Ляпина,

помощник руководителя в нетипичной рязанской компании ООО «ЛидМашина»:

– На этой неделе с сотрудниками компании мы ездили на совещание к нашему учредителю – маркетологу номер один в России Игорю Манну. Многие предприниматели мечтают попасть на его семинары, чтобы получить совет. А мы ездим в гости, чтобы просто обсудить текущие дела. Эта встреча у нас проходила необычно, в комфортной обстановке – у теплого камина в загородном доме.

Наконец-то мне удалось сходить на премьеру музыкального фильма «Ла-ла Ленд», режиссера Дэмьена Шазелла. Его предыдущий проект «Одержимость» имел огромный успех и завоевал три статуэтки «Оскар» в 2015 году. Девиз «Ла-ла Ленда» – «Бесстрашным мечтателям посвящается…». И уже с первых кадров ты начинаешь мечтать, ведь во вступительной сцене появляются веселые поющие и танцующие водители в пробке. В жизни такое представить трудновато, особенно в рязанских утренних пробках, а пофантазировать – пожалуйста. После сцены, кстати, возникает желание аплодировать. Любителям джаза, мюзиклов и Райана Гослинга посещение обязательно!

Купила билеты на квартирник Павла Фахртдинова. Его я бы причислила к последователям авторской песни, бардам. Старшее поколение выросло на песнях Высоцкого, Окуджавы, Визбора, в которых стихи - это уже произведение искусства, а не просто «текст песни». Современная музыка очень часто не отличается такой душевностью и глубиной. А на концерте самого известного бардовского ансамбля «Песни нашего века» молодежи почти нет. Слушайте умную музыку!