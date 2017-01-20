Неделя глазами экспертов

Областная общественно-политическая газета
06:37 МСК
Пятница
20 января 2017 года
№10 (5297)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Жительница Рязанской области не запирала входную дверь, этим воспользовался вор За ночь с улиц Рязани вывезли 3 562 кубометра снегаГлавная хоккейная команда Рязанской области ХК «Рязань» потерпела поражение от «Рубина» В Касимове Рязанской области презентовали фильм о местных святых и святынях Рязанская спортсменка-паралимпийка стала призером всероссийской лыжной гонки В Рязанской библиотеке им. Есенина открылась выставка старинной фотографии из коллекции Анатолия ОсипенковаРязанская область вошла в двадцатку лучших в Дельфийском рейтинге субъектов РФРязанцы присоединяются к Году экологии В Рязанской области ушедшая в занос легковушка столкнулась с «КамАЗом»В Рязани студенты-медики отметят Татьянин день на интеллектуальном балу Молодых рязанцев приглашают принять участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов В Рязани прошла битва за пояса Глава Рязани Владислав Фролов наградил директора ХК «Рязань» В Рязани подвели итоги областного конкурса «Рождественская сказка»Главная команда Рязанской области по футзалу успешно выступает в российском первенстве Древо профессий своей семьи составили рязанские школьники для конкурса В Рязани ищут очевидцев ДТП Ход капремонта многоквартирных домов обсудили на совещании в правительстве Рязанской областиЭкологический киноклуб будет работать в Рязани на новой площадкеВ региональном отборочном этапе Ночной хоккейной лиги Рязанской области (дивизион Любитель 40+), информационным партнером которой выступает газета «Рязанские ведомости», проведены матчи девятого тура. Из магазина в Рязанской области злоумышленник украл спиртное В Рязани открылась «выставка-антидепрессант» Евгении ГапчинскойВ областном лагере актива «Пламенный» участники Российского движения школьников читали газету «Рязанские ведомости» Главный студенческий праздник в Рязанской области пройдет на территории воздушно-десантного училища В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
Главная страница / Новости Рязани и области
20.01.2017
Просмотров: 67
№10 (5297) |
Третья полоса
Событие
Версия для печати

Неделя глазами экспертов

01-19-24 Екатерина Кострова,
заместитель директора школы №51 г. Рязани по воспитательной работе:

– «А снег идет, а снег идет…» Ежедневно читая новости на сайтах информагентств, всегда с особым интересом жду вторника. Ведь именно в этот день проходит заседание правительства Рязанской области. Олег Ковалев отметил, что качество уборки снега на улицах и автодорогах надо повышать. Снегу за эти дни выпало много, и техника с ним не справляется, а главное, не хватает и сил и здоровья у рабочих, у сотрудников префектур, управляющих компаний и ТСЖ. Потому что снега у нас зимой много. Но если бы наша ТСЖ организовала субботник, я бы с радостью приняла участие. Ведь чистота и порядок не только в наших квартирах, но и в подъездах, во дворах, на улицах зависит от нас самих.

На этой неделе в «Солнечном» стартовала зимняя смена Российского движения школьников «Пламенный Икс». В лагере собрались представители десяти пилотных школ региона и более 30 школ, где только планируется создание организации. В течение недели ребята проходят обучение по четырем основным направлениям РДШ.

С 1 сентября 2016 года школа № 51, в которой я работаю, вошла в десятку опорных площадок региона. Мероприятий, акций, проектов стало в два раза больше. Попасть в первую зимнюю смену РДШ для любого активиста – почетно. Но в довесок к безумной радости от интереснейшего продолжения новогодних каникул в лагере каждый ребенок получает еще и тяжелый груз ответственности. Почему? Да потому что все, что увидит и услышит школьник в этом лагере, должен запомнить и всем, чем будет заниматься, чему будут обучать, он по возвращению должен будет поделиться с активом своей школы – передать полученный опыт. А в перспективе у каждого из участников лагеря – стать инициатором и собрать команду для создания РДШ в своей школе. Кстати, такая смена – отличная возможность еще и для личностного саморазвития, ведь большое внимание организаторы лагеря (педагогический отряд «Пламенного») уделяют индивидуальному обучению и «прокачке» творческих способностей. Уверена, что от своих учеников, которые сейчас находятся в зимнем лагере получу только положительные отзывы.

01-19-25 Анастасия Ляпина,
помощник руководителя в нетипичной рязанской компании ООО «ЛидМашина»:

– На этой неделе с сотрудниками компании мы ездили на совещание к нашему учредителю – маркетологу номер один в России Игорю Манну. Многие предприниматели мечтают попасть на его семинары, чтобы получить совет. А мы ездим в гости, чтобы просто обсудить текущие дела. Эта встреча у нас проходила необычно, в комфортной обстановке – у теплого камина в загородном доме.

Наконец-то мне удалось сходить на премьеру музыкального фильма «Ла-ла Ленд», режиссера Дэмьена Шазелла. Его предыдущий проект «Одержимость» имел огромный успех и завоевал три статуэтки «Оскар» в 2015 году. Девиз «Ла-ла Ленда» – «Бесстрашным мечтателям посвящается…». И уже с первых кадров ты начинаешь мечтать, ведь во вступительной сцене появляются веселые поющие и танцующие водители в пробке. В жизни такое представить трудновато, особенно в рязанских утренних пробках, а пофантазировать – пожалуйста. После сцены, кстати, возникает желание аплодировать. Любителям джаза, мюзиклов и Райана Гослинга посещение обязательно!

Купила билеты на квартирник Павла Фахртдинова. Его я бы причислила к последователям авторской песни, бардам. Старшее поколение выросло на песнях Высоцкого, Окуджавы, Визбора, в которых стихи - это уже произведение искусства, а не просто «текст песни». Современная музыка очень часто не отличается такой душевностью и глубиной. А на концерте самого известного бардовского ансамбля «Песни нашего века» молодежи почти нет. Слушайте умную музыку!

Статья опубликована в номере 10 (5297) от 20 января 2017 года
Корни будущей профессии
Рязанские школьники больше узнали о специальностях своих предков
Анна Добролежа
Жить и дышать свободно
С начала антитабачной кампании количество желающих отказаться от вредной привычки увеличилось
Светлана Максимова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Комплексный подход
Губернатор Олег Ковалев провел совещание по результатам работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в 2016 году
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Перспективный менеджер
Глава Рязани Владислав Фролов наградил директора ХК «Рязань»
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Вклад в закрома Родины
Личным подсобными хозяйствам области, занимающимся производством молока, господдержка предоставляется в виде субсидий из областного бюджета
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Все страны в гости к нам
XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов будет посвящен в Рязанской области предстоящий Татьянин день
Людмила Иванова
Тема дня
Жить и дышать свободно
С начала антитабачной кампании количество желающих отказаться от вредной привычки увеличилось
Светлана Максимова
Читатель - газета
Бесценное «омолаживание»
Вероника Шелякина
Читатель - газета
Микрофинансовые организации ограничили в процентах
Читатель - газета
На прежнем уровне
Актуально
Это неминуемо произойдет
Режиссер Андрей Шальопа – о возрождении отечественного кинематографа
Актуально
Пенсия в рассрочку
Экономисты призывают правительство отказаться от единовременных выплат в пользу ежемесячной или ежегодной прибавки к пенсии
Без барьеров
Новые горизонты
Недуг – вовсе не повод отказываться от мечты
Ольга Трубушкина
Без барьеров
Шанс на выздоровление
Маленькой девочке требуется лечение
Ольга Трубушкина
Общество
Предприимчивый Селезнев
Как агроном к земле из торговли вернулся
Юрий Евстифеев
Наше время
Фестиваль с ароматом моря
Как попасть на международный молодежный фестиваль в Сочи?
Елена Серебрякова
Наше время
Фильм «Белый Бог» 2014 год
Режиссер – Корнел Мундруцо
Елена Серебрякова
Что новенького?
Путь на телеэкран
Рязанцы успешно выступают на международном фестивале КВН «КиВиН-2017» в Сочи
Елена Серебрякова
Спорт
На пути к громким победам
Рязанские лучники провели первый этап отбора на главные старты года
Вячеслав Астафьев
Достижение
Четвертый
Федерация стрельбы из лука и арбалета Рязанской области назвала лучшего спортивного журналиста 2016 года
Спорт
Фестиваль равных возможностей
В Михайлове прошли спортивные соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
Спорт
Впереди – удар Лемана
Иван Алпатов впервые в истории рязанского бильярда стал обладателем серебряной медали первенства России
Вячеслав Астафьев
Туризм
Добро пожаловать!
Туристический поток в Рязанскую область растет
Людмила Иванова
Общество
Вклад в иностранном банке
Новости
От пятницы до пятницы
Дата
В полшаге от Царьграда
20 января 1978 года во время русско-турецкой войны отряд генерала Михаила Скобелева занял турецкий город Адрианополь
Ирина Сизова
Хронограф
Вышли из Переяславля
406 лет назад было сформировано 1-е Рязанское ополчение
Хронограф
Край рябинный
Новая книга Василия Кашаева рассказывает о прошлом и настоящем земли пителинской
Наши новости
Рок в фотографиях
Новый выставочный зал представил зрителям очередную экспозицию
Анна Добролежа
Ищу маму
Ищу маму
На здоровье
Скованные одним холодом
Выходя на улицу в сильные морозы, лучше снять с себя металлические украшения, отказаться от алкоголя и хорошенько укутаться
Людмила Иванова
На здоровье
Вопрос – ответ
Точка на карте
80 лет Рязанской области
Вышетравино
Лада Петрова
Фотовзгляд
Снежные сказки
Лада Петрова
Вернисаж
Свет в темных красках
Художник Федор Савельев представил рязанцам свои аллегорические образы
Анна Добролежа
№ 10 (5297) от
20 января 2017
Архив номеров
В свежем номере
Зима – время творить
Подведены итоги областного конкурса «Рождественская сказка»
Комплексный подход
Губернатор Олег Ковалев провел совещание по результатам работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в 2016 году
Перспективный менеджер
Глава Рязани Владислав Фролов наградил директора ХК «Рязань»
Вклад в закрома Родины
Личным подсобными хозяйствам области, занимающимся производством молока, господдержка предоставляется в виде субсидий из областного бюджета
Все страны в гости к нам
XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов будет посвящен в Рязанской области предстоящий Татьянин день
Корни будущей профессии
Рязанские школьники больше узнали о специальностях своих предков
Неделя глазами экспертов
Жить и дышать свободно
С начала антитабачной кампании количество желающих отказаться от вредной привычки увеличилось
Бесценное «омолаживание»
Микрофинансовые организации ограничили в процентах
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru