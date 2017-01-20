Зима – время творить

Подведены итоги областного конкурса «Рождественская сказка»

Ежегодный областной творческий конкурс «Рождественская сказка» посвящен празднованию Рождества Христова и Нового года. В нем принимали участие школьники, студенты, педагоги из 29 районов области. На первый этап конкурса в номинациях «Декоративно-прикладное творчество» и «Изобразительное искусство» было подано 1700 работ, из них более 700 вышло в финал.

Церемония награждения победителей состоялась в областном художественном музее имени И.П. Пожалостина. Педагоги – лауреаты конкурса провели для всех желающих мастер-классы. Перед гостями выступили творческие коллективы города.

– Хочется от всей души поблагодарить педагогов дополнительного образования, которые работают с детьми, помогают им совершенствоваться и верить в свои способности. Благодаря творчеству юных мастеров наш мир становится добрее и светлее, – говорит заместитель председателя правительства области Елена Буняшина.

Авторы самых интересных работ из Ермишинского, Захаровского, Кораблинского, Михайловского, Пронского, Рязанского, Сапожковского, Скопинского, Спасского, Старожиловского, Шацкого, Шиловского районов и городов Рязань, Касимов, Сасово получили дипломы и подарки. Обладателем гран-при конкурса стала дизайн-студия «Оберег» Подвязьевской средней школы Рязанского района.

– Мы первый раз участвовали в «Рождественской сказке» и очень рады, что наш труд оценили по достоинству, – говорит руководитель заслуженного коллектива театра костюма «Кокетка» и дизайн-студии «Оберег» Наталья Секач. – В нашей студии дети изучают историю русского костюма и учатся шить его в миниатюре для кукол. Все детали прорабатываются с абсолютной точностью. У каждой куклы получается свой характер и своя небольшая история. Когда дети взрослеют и у них остается интерес и желание заниматься изготовлением традиционной и авторской одежды, они могут перейти в театр костюма «Кокетка».

По словам министра образования Ольги Щетинкиной, количество участников конкурса с каждым годом увеличивается, растет разнообразие жанров и техник исполнения представленных работ, удивляет неординарный подход к раскрытию темы.