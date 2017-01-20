Губернатор Олег Ковалев провел совещание по результатам работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в 2016 году

На совещании и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирного домов Рязанской области Марина Бондарева доложила об основных результатах реализации программы капремонта 2016 года и плановых показателях на текущий год.

В прошлом году капремонт велся в 596 домах, в целом было выполнено на более чем 300 видов работ больше, чем в 2015 году. Основной объем затраченных средств был направлен на капитальный ремонт крыш, фасадов зданий и лифтового оборудования. При ремонте кровель применялись современные технологии и материалы. Кроме того, были разработаны типовые технологические карты, позволяющие подрядным организациям вести поэтапный процесс замены кровли с устройством защиты от атмосферных осадков.

Губернатор Олег Ковалев подчеркнул, что теме капитального ремонта домов уделяется на федеральном уровне особое внимание, по этому вопросу есть ряд поручений Президента РФ. «В 2016 году в целом рязанский регион сработал неплохо, программа капремонта выполнена», – сказал Олег Ковалев. Как отметил губернатор, по ряду вопросов были приняты правильные решения, скорректировано законодательство, что дало возможность совершенствовать дальнейшую работу, в том числе в выборе подрядчиков, формировании подходов к проведению ремонта в целом. Тем не менее, были и проблемы, решить которые необходимо в ближайшее время. Так, по словам губернатора, в программе 2017 года должен содержаться комплексный подход при проведении ремонтных работ. Кроме того, капремонт необходимо начинать в первую очередь в тех домах, которые особенно в нем нуждаются. Олег Ковалев подчеркнул, что важнейшим остается контроль за качеством капремонта и целевым использованием средств, в том числе в ТСЖ.

Губернатор подчеркнул также, что необходимо плотно работать по формированию программы капремонта на 2018 год, чтобы в конце текущего года ее утвердить. Вместе с тем, следует привлекать крупные подрядные организации, а также активизировать претензионную деятельность Фонда капремонта региона.