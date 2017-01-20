Комплексный подход

Областная общественно-политическая газета
06:39 МСК
Пятница
20 января 2017 года
№10 (5297)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Молодых рязанцев приглашают принять участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов Рязанцы присоединяются к Году экологии Ход капремонта многоквартирных домов обсудили на совещании в правительстве Рязанской областиИз магазина в Рязанской области злоумышленник украл спиртное В Рязани ищут очевидцев ДТП За ночь с улиц Рязани вывезли 3 562 кубометра снегаВ Рязани студенты-медики отметят Татьянин день на интеллектуальном балу Рязанская область вошла в двадцатку лучших в Дельфийском рейтинге субъектов РФРязанская спортсменка-паралимпийка стала призером всероссийской лыжной гонки В региональном отборочном этапе Ночной хоккейной лиги Рязанской области (дивизион Любитель 40+), информационным партнером которой выступает газета «Рязанские ведомости», проведены матчи девятого тура. В Рязанской библиотеке им. Есенина открылась выставка старинной фотографии из коллекции Анатолия ОсипенковаВ областном лагере актива «Пламенный» участники Российского движения школьников читали газету «Рязанские ведомости» В Касимове Рязанской области презентовали фильм о местных святых и святынях Древо профессий своей семьи составили рязанские школьники для конкурса В Рязанской области ушедшая в занос легковушка столкнулась с «КамАЗом»В Рязани прошла битва за пояса В Рязани подвели итоги областного конкурса «Рождественская сказка»Экологический киноклуб будет работать в Рязани на новой площадкеГлава Рязани Владислав Фролов наградил директора ХК «Рязань» Главный студенческий праздник в Рязанской области пройдет на территории воздушно-десантного училища В Рязанской области объявлено метеопредупреждение Главная команда Рязанской области по футзалу успешно выступает в российском первенстве Жительница Рязанской области не запирала входную дверь, этим воспользовался вор В Рязани открылась «выставка-антидепрессант» Евгении ГапчинскойГлавная хоккейная команда Рязанской области ХК «Рязань» потерпела поражение от «Рубина»
Главная страница / Новости Рязани и области
20.01.2017
Просмотров: 83
№10 (5297) |
Вторая полоса
Событие
Версия для печати

Комплексный подход

Губернатор Олег Ковалев провел совещание по результатам работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в 2016 году

На совещании и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирного домов Рязанской области Марина Бондарева доложила об основных результатах реализации программы капремонта 2016 года и плановых показателях на текущий год.

В прошлом году капремонт велся в 596 домах, в целом было выполнено на более чем 300 видов работ больше, чем в 2015 году. Основной объем затраченных средств был направлен на капитальный ремонт крыш, фасадов зданий и лифтового оборудования. При ремонте кровель применялись современные технологии и материалы. Кроме того, были разработаны типовые технологические карты, позволяющие подрядным организациям вести поэтапный процесс замены кровли с устройством защиты от атмосферных осадков.

Губернатор Олег Ковалев подчеркнул, что теме капитального ремонта домов уделяется на федеральном уровне особое внимание, по этому вопросу есть ряд поручений Президента РФ. «В 2016 году в целом рязанский регион сработал неплохо, программа капремонта выполнена», – сказал Олег Ковалев. Как отметил губернатор, по ряду вопросов были приняты правильные решения, скорректировано законодательство, что дало возможность совершенствовать дальнейшую работу, в том числе в выборе подрядчиков, формировании подходов к проведению ремонта в целом. Тем не менее, были и проблемы, решить которые необходимо в ближайшее время. Так, по словам губернатора, в программе 2017 года должен содержаться комплексный подход при проведении ремонтных работ. Кроме того, капремонт необходимо начинать в первую очередь в тех домах, которые особенно в нем нуждаются. Олег Ковалев подчеркнул, что важнейшим остается контроль за качеством капремонта и целевым использованием средств, в том числе в ТСЖ.

Губернатор подчеркнул также, что необходимо плотно работать по формированию программы капремонта на 2018 год, чтобы в конце текущего года ее утвердить. Вместе с тем, следует привлекать крупные подрядные организации, а также активизировать претензионную деятельность Фонда капремонта региона. 

Статья опубликована в номере 10 (5297) от 20 января 2017 года
Зима – время творить
Подведены итоги областного конкурса «Рождественская сказка»
Вероника Шелякина
Перспективный менеджер
Глава Рязани Владислав Фролов наградил директора ХК «Рязань»
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Вклад в закрома Родины
Личным подсобными хозяйствам области, занимающимся производством молока, господдержка предоставляется в виде субсидий из областного бюджета
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Все страны в гости к нам
XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов будет посвящен в Рязанской области предстоящий Татьянин день
Людмила Иванова
Событие
Корни будущей профессии
Рязанские школьники больше узнали о специальностях своих предков
Анна Добролежа
Событие
Неделя глазами экспертов
Тема дня
Жить и дышать свободно
С начала антитабачной кампании количество желающих отказаться от вредной привычки увеличилось
Светлана Максимова
Читатель - газета
Бесценное «омолаживание»
Вероника Шелякина
Читатель - газета
Микрофинансовые организации ограничили в процентах
Читатель - газета
На прежнем уровне
Актуально
Это неминуемо произойдет
Режиссер Андрей Шальопа – о возрождении отечественного кинематографа
Актуально
Пенсия в рассрочку
Экономисты призывают правительство отказаться от единовременных выплат в пользу ежемесячной или ежегодной прибавки к пенсии
Без барьеров
Новые горизонты
Недуг – вовсе не повод отказываться от мечты
Ольга Трубушкина
Без барьеров
Шанс на выздоровление
Маленькой девочке требуется лечение
Ольга Трубушкина
Общество
Предприимчивый Селезнев
Как агроном к земле из торговли вернулся
Юрий Евстифеев
Наше время
Фестиваль с ароматом моря
Как попасть на международный молодежный фестиваль в Сочи?
Елена Серебрякова
Наше время
Фильм «Белый Бог» 2014 год
Режиссер – Корнел Мундруцо
Елена Серебрякова
Что новенького?
Путь на телеэкран
Рязанцы успешно выступают на международном фестивале КВН «КиВиН-2017» в Сочи
Елена Серебрякова
Спорт
На пути к громким победам
Рязанские лучники провели первый этап отбора на главные старты года
Вячеслав Астафьев
Достижение
Четвертый
Федерация стрельбы из лука и арбалета Рязанской области назвала лучшего спортивного журналиста 2016 года
Спорт
Фестиваль равных возможностей
В Михайлове прошли спортивные соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
Спорт
Впереди – удар Лемана
Иван Алпатов впервые в истории рязанского бильярда стал обладателем серебряной медали первенства России
Вячеслав Астафьев
Туризм
Добро пожаловать!
Туристический поток в Рязанскую область растет
Людмила Иванова
Общество
Вклад в иностранном банке
Новости
От пятницы до пятницы
Дата
В полшаге от Царьграда
20 января 1978 года во время русско-турецкой войны отряд генерала Михаила Скобелева занял турецкий город Адрианополь
Ирина Сизова
Хронограф
Вышли из Переяславля
406 лет назад было сформировано 1-е Рязанское ополчение
Хронограф
Край рябинный
Новая книга Василия Кашаева рассказывает о прошлом и настоящем земли пителинской
Наши новости
Рок в фотографиях
Новый выставочный зал представил зрителям очередную экспозицию
Анна Добролежа
Ищу маму
Ищу маму
На здоровье
Скованные одним холодом
Выходя на улицу в сильные морозы, лучше снять с себя металлические украшения, отказаться от алкоголя и хорошенько укутаться
Людмила Иванова
На здоровье
Вопрос – ответ
Точка на карте
80 лет Рязанской области
Вышетравино
Лада Петрова
Фотовзгляд
Снежные сказки
Лада Петрова
Вернисаж
Свет в темных красках
Художник Федор Савельев представил рязанцам свои аллегорические образы
Анна Добролежа
№ 10 (5297) от
20 января 2017
Архив номеров
В свежем номере
Зима – время творить
Подведены итоги областного конкурса «Рождественская сказка»
Комплексный подход
Губернатор Олег Ковалев провел совещание по результатам работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в 2016 году
Перспективный менеджер
Глава Рязани Владислав Фролов наградил директора ХК «Рязань»
Вклад в закрома Родины
Личным подсобными хозяйствам области, занимающимся производством молока, господдержка предоставляется в виде субсидий из областного бюджета
Все страны в гости к нам
XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов будет посвящен в Рязанской области предстоящий Татьянин день
Корни будущей профессии
Рязанские школьники больше узнали о специальностях своих предков
Неделя глазами экспертов
Жить и дышать свободно
С начала антитабачной кампании количество желающих отказаться от вредной привычки увеличилось
Бесценное «омолаживание»
Микрофинансовые организации ограничили в процентах
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru