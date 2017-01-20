Перспективный менеджер

Глава Рязани Владислав Фролов наградил директора ХК «Рязань»

На церемонии награждения Ивана Печникова присутствовал президент федерации хоккея Рязанской области Андрей Глазунов. Глава Рязани Владислав Фролов вручил директору хоккейного клуба «Рязань» Почетную грамоту Рязанской городской Думы. Иван Печников стал заместителем директора клуба в 2014 году, а в 2015 возглавил его. Под его руководством команда добилась значительных результатов. Сезон 2015/2016 ХК «Рязань» завершил на итоговом 5-м месте в ВХЛ, это один из лучших результатов в истории рязанского хоккея. После награждения состоялось обсуждение вопросов, связанных с развитием хоккея в областном центре.