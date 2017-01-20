Вклад в закрома Родины

Личным подсобными хозяйствам области, занимающимся производством молока, господдержка предоставляется в виде субсидий из областного бюджета

В 2016 году их размер составил 1000 рублей за 1 тонну молока, реализованного на перерабатывающие предприятия. В целом субсидии на производство молока получили более 150 жителей региона. На эти цели было направлено 954,2 тыс. рублей. Такой мерой господдержки наиболее активно воспользовались в Сараевском, Ухоловском и Сасовском районах. В 2017 году выплата субсидий владельцам личных подсобных хозяйств будет продолжена. Для этого предусмотрено 1,5 миллиона рублей.