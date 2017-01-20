Пенсионерке из Рязанской области грозит крупный штраф и даже уголовный срок за нарушение миграционного законодательства

Сайт УМВД России по области сообщает, что участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками подразделения по вопросам миграции и регионального УФСБ во время проверки населенных пунктов Касимовского района установили, что 69-летняя женщина в своем доме в деревне Четаево фиктивно поставила на учет 48-летнего гражданина Республики Узбекистан.

В отношении хозяйки «резинового дома» возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ. Злоумышленнице грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет.