В Рязани пройдет лично-командный чемпионат МВД России по самбо

Как сообщает сайт УМВД России по области, с 25 по 28 января в Рязани во Дворце спорта «Олимпийский» пройдет лично-командный Чемпионат МВД России по самбо. На турнир приедут 77 команд со всей страны.

Для участия в чемпионате МВД России по самбо в Рязань приедут полицейские-спортсмены со всей страны. Среди заявленных участников – чемпионы мира и Европы, призеры престижных международных и всероссийских турниров. На ковер выйдут 25 заслуженных мастеров спорта и 50 мастеров спорта международного класса.

25 января в 10.00 во Дворце спорта «Олимпийский» (ул. Зубковой, 12, к.2) в преддверии открытия соревнований спортсмены продемонстрируют боевые приемы борьбы.

В 12.00 состоится торжественное открытие чемпионата МВД России по самбо.

В 10.00 26, 27 и 28 января пройдут основные бои между спортсменами соответствующих весовых категорий.

26 и 27 января в 18.00 и 28 января в 13.00 пройдут финальные бои.

В 15.00 28 января состоится церемония награждения победителей и призеров лично-командного чемпионата МВД России по самбо.

Вход на все мероприятия чемпионата свободный.