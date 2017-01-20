Сегодня вечером и в выходные в Рязанской области пройдут рейды ГИБДД

Как сообщает сайт УМВД России по области, в регионе пройдет профилактическая операция «Нетрезвый водитель». Рейды по выявлению водителей, управляющих транспортом во состоянии опьянения, пройдут во всех районах области 20, 21 и 22 января.

Как сообщает ведомство, в прошлом году к административной ответственности привлекли более трех тысяч водителей, которые позволили себе сесть за руль транспортных средств в состоянии опьянения. Более пятисот автолюбителей допустили это нарушение повторно.