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20.01.2017
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Общество
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Сегодня вечером и в выходные в Рязанской области пройдут рейды ГИБДД

Как сообщает сайт УМВД России по области, в регионе пройдет профилактическая операция «Нетрезвый водитель». Рейды по выявлению водителей, управляющих транспортом во состоянии опьянения, пройдут во всех районах области 20, 21 и 22 января.

Как сообщает ведомство, в прошлом году к административной ответственности привлекли более трех тысяч водителей, которые позволили себе сесть за руль транспортных средств в состоянии опьянения. Более пятисот автолюбителей допустили это нарушение повторно.

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