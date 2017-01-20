Жителю Рязани грозит уголовный срок за езду в нетрезвом виде

Сайт УМВД России по области сообщает, что вчера в Рязани сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ВАЗ-2109», за рулем которого находился 30-летний рязанец. В ходе беседы с водителем у сотрудников ГИБДД возникли подозрения, что он находится в нетрезвом состоянии. При проверке документов оказалось, что его неоднократно лишали права управления транспортным средством.

Мужчину доставили на стационарный пост ДПС, где при освидетельствовании алкотестер показал 1 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Нарушителя привлекут к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ. Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей, - лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортным средствами в течение трех лет.