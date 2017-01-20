Доверие граждан к рязанским полицейским стало выше

На коллегии УМВД России по Рязанской области по итогам 2016 года было отмечено, что более половины опрошенных социологами жителей области (60 процентов) считают, что жить в регионе стало безопаснее. Это значительно выше итогов аналогичного опроса в 2015 году. Тогда результат составил 51 процент.

Почти 62 процента населения считают, что полиция в целом хорошо защищает их личные и имущественные интересы. В 2015 году таковых было 56 процентов, а годом раньше – всего 42 процента. В случае противоправных действий жители региона чаще всего обращаются в полицию. Таких людей в 2016 году было 55 процентов опрошенных, что на 6 процентов больше к исследованию 2015 года.