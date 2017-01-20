На коллегии УМВД России по Рязанской области подвели итоги работы за 2016 год

За отчетный период в Рязанской области отмечено снижение общего числа зарегистрированных преступлений на 8 процентов. Снизилось количество особо тяжких и тяжких преступлений. Меньше совершено посягательств против жизни и здоровья граждан, а также против собственности. Существенно улучшен уровень раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений. По этому показателю УМВД России по Рязанской области занимает 3-е место в ЦФО. В прошедшем году лучше раскрывались умышленные убийства, разбои, кражи из квартир и транспортных средств. По раскрытию преступлений, следствие по которым обязательно, Рязанская область занимает 2-е место в Центральном федеральном округе и 8-е место в целом по Российской Федерации.

Принимавший участие в работе коллегии заместитель начальника главного управления собственной безопасности МВД России, генерал-майор полиции Игорь Жигарев дал высокую оценку работе рязанских полицейских и назвал УМВД России по Рязанской области одним из лидеров в правоохранительной системе страны. Главный федеральный инспектор по Рязанской области Владимир Сарафанов объяснил это тем, что руководству управления удалось наладить прочные контакты с правительством Рязанской области, обществом в целом и совместными усилиями уже более эффективно бороться с преступностью. Заместитель председателя правительства Рязанской области Алексей Тюменев заверил собравшихся, что правительство региона будет продолжать оказывать полицейским самое активное содействие в борьбе за правопорядок.