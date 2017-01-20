В Рязанской области ищут очевидцев ДТП

30 ноября прошлого года примерно в 09.40 на улице Октябрьская Рязани автомобиль «Киа» сбил переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу женщину. Пешеход получила травмы.

12 января этого года в 17.40 на 185-м километре дороги Москва-Челябинск автомобиль «Рено» столкнулся с грузовиком «DAF». В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью.

14 января этого года в 08.35 на 57-м километре дороги Клепики-Рязани столкнулись автомобили «Хонда» и «Рено». В результате ДТП погибли женщина-водитель автомобиля «Хонда» и пассажирка «Рено», еще три человека, в том числе два несовершеннолетних получили травмы.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данным фактам ДТП, обращаться по телефону: (4912) 25-65-59, а также по адресу: г.Рязань, ул.Мервинская, д.10 каб. 212.