«Рязанские ведомости» в числе СМИ, получивших награду за освещение работы органов внутренних дел Рязанской области

Как сообщает сайт УМВД России по области, за объективное освещение в СМИ деятельности органов внутренних дел региона и содействие в укреплении положительного имиджа сотрудника полиции и в связи с Днем российской печати награждены представители 4 рязанских СМИ.

В числе награжденных:

- заместитель главного редактора областной газеты «Рязанские ведомости» Димитрий Соколов;

- главный редактор областного еженедельника «Мещерская сторона» Екатерина Сенина;

- главный редактор областной газеты «Комсомольская правда Рязань» Татьяна Бадалова;

- корреспондент областной газеты «Панорама города» Юлия Веревкина.

Фото с сайта УМВД России по области.