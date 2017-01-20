«Рязанские ведомости» в числе СМИ, получивших награду за освещение работы органов внутренних дел Рязанской области
Как сообщает сайт УМВД России по области, за объективное освещение в СМИ деятельности органов внутренних дел региона и содействие в укреплении положительного имиджа сотрудника полиции и в связи с Днем российской печати награждены представители 4 рязанских СМИ.
В числе награжденных:
- заместитель главного редактора областной газеты «Рязанские ведомости» Димитрий Соколов;
- главный редактор областного еженедельника «Мещерская сторона» Екатерина Сенина;
- главный редактор областной газеты «Комсомольская правда Рязань» Татьяна Бадалова;
- корреспондент областной газеты «Панорама города» Юлия Веревкина.
Фото с сайта УМВД России по области.
20 января 2017