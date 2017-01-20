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20.01.2017
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Общество
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Лечебные учреждения Рязанской области адаптируются под пациентов с ограниченными возможностями здоровья

Региональный минздрав на своем сайте обнародовал отчет о проведенной работе по долгосрочной целевой программе «Доступная среда». Опубликован перечень конкретных адаптированных для инвалидов объектов в учреждениях здравоохранения Рязани и области. Самыми распространенными видами проведенных работ являются капитальный ремонт входных групп с оборудованием пандусов, а также обустройство парковочных площадок для инвалидов. Кроме того, в ряде больниц и поликлиник стали удобными для инвалидов санитарные комнаты, у входов появились специальные кнопки вызовов. В некоторых лечебных учреждениях в результате проведенных работ установлены подъемники и лифты (например, больницы №№ 8 и 11).

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