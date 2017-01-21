Рязанский самбист завоевал путевку на Кубок Европы

В Кстове (Нижегородская область) проходит Первенство России по самбо среди молодежи до 23 лет. В нем принимают участие рязанские спортсмены из СДЮСШОР по самбо и дзюдо «Родной край – Спорт».

В первый день соревнований они завоевали две медали – золотую и бронзовую.

Мастер спорта России Михаил Воробьёв стал лучшим в весовой категории до 68 кг. Своей победой он завоевал путевку на Кубок Европы в Мадриде (Испания, 26-30 октября). Бронзовой награды в весе до 52 кг удостоен мастер спорта России Алексей Пискунов, сообщает сайт министерства молодежной политики, физической культуры и спорта области.