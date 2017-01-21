Отменен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Ковалев

Режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области отменен с сегодняшнего дня в связи с проведением полного комплекса мероприятий по готовности к оперативному реагированию органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций области на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с новогодними праздниками.

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