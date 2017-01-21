В Рязани дети с ограниченными возможностями здоровья смогли попрыгать на батутах

Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам «Наши дети» организовал для ребят с ограниченными возможностями здоровья поход в семейный развлекательный парк «Батунити»

Они получили море ярких эмоций, прыгая на батутах, весело падая в поролоновую яму. Перед началом прыжков для детей провели инструктаж по технике безопасности и небольшую разминку.

– Это был замечательный день. Наши дети улыбались, радовались и активно проводили время. Было столько позитива! Некоторые ребятишки даже бесстрашно поднимались по скалодрому. Огромное спасибо благотворительному фонду за такой прекрасный подарок, – делится впечатлениями одна из родителей, Ирина Климентовская.