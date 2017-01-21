Рязанские полицейские нашли похищенные у пожилой женщины деньги и телевизор

Стражи порядка раскрыли разбойное нападение на дом пенсионерки

В полицию обратилась 86-летняя жительница Рязани. Утром в ее дом на окраине города ворвался незнакомый мужчина и стал избивать ее. Повалив пожилую женщину на пол, злоумышленник осмотрел одежду, висящую в прихожей, и, обнаружив деньги, забрал их. Уходя, злоумышленник забрал со стола переносной телевизор. Позже выяснилось, что у пенсионерки похитили 11 с половиной тысяч рублей.

На место немедленно выехали сотрудники полиции. Они опросили местных жителей и установили свидетелей того, как злоумышленник скрывался с места преступления. Мужчина имел характерную внешность и манеру одеваться, поэтому установить его личность не составило труда.

Полицейские быстро разыскали злоумышленника и задержали его во время распития алкогольных напитков. Выяснилось, что в то утро ранее судимый 64-летний житель Рязани уже употребил большое количество спиртного. По словам злоумышленника, выйдя из жилища, он случайно направился на соседнюю улицу. Дальнейшие свои действия злоумышленник внятно объяснить не смог. Похищенные деньги и телевизор изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области