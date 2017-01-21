Рязанская «Горьковка» отметила 159-летие

Ежегодно библиотека получает 19 тысяч наименований новых изданий

По словам директора Рязанской областной библиотеки Натальи Гришиной, пополнился и редкий фонд. Таким образом, сегодня в общей сложности насчитывается свыше 1200000 единиц хранения. Более 9,5 тысячи экземпляров было передано в сельские библиотеки.

В рамках торжества были подведены итоги работы учреждения в прошлом году, отмечены лучшие работники и ветераны библиотечного дела, а также самые активные читатели. Сотрудниками библиотеки было реализовано немало интересных социально-культурных проектов и акций, велась активная работа по повышению качества обслуживания читателей, обновлению сайта учреждения, приобретено новое оборудование для переплета книг.

В торжестве по случаю дня рождения библиотеки принял участие вице-губернатор Сергей Филимонов. Поздравляя работников с праздником, он отметил эффективную многостороннюю деятельность областной библиотеки. «Библиотека имени Горького успешно выполняет свою главную задачу – сохраняет и развивает любовь к книге, которая сегодня востребована, является в этом деле образцом для других учреждений сферы», – подчеркнул Сергей Филимонов. Вице-губернатор пожелал коллективу «Горьковки» дальнейших профессиональных успехов, благодарных читателей, реализации намеченных планов.

Источник: сайт правительства Рязанской области