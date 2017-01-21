Рязанским выпускникам школ рассказали о сроках и местах подачи заявлений на участие в ЕГЭ
Министерство образования области информирует выпускников школ текущего года, выпускников прошлых лет и лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы, но получивших справку об обучении в образовательной организации, о том, что прием заявлений на участие в ЕГЭ, проводится до 1 февраля 2017 года.
Местом регистрации на сдачу ЕГЭ для выпускников прошлых лет, в том числе обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по контракту, поступающих на обучение в военные образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Рязанской области, определены муниципальные органы управления образованием по месту жительства.
ЕГЭ в Рязанской области в досрочный период для всех участников проводится на базе пунктов проведения экзаменов, расположенных в Рязани.
В заявлении должны быть перечислены предметы, которые предполагает сдавать участник ЕГЭ. Выбор должен быть основан на перечне вступительных испытаний в вуз по каждой специальности. Целесообразно выбирать для сдачи ЕГЭ большее количество предметов, чтобы иметь более широкий выбор специальностей высшего профессионального образования.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» результаты единого государственного экзамена при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения таких результатов.
Единый государственный экзамен можно сдавать каждый год, в том числе при наличии действующих результатов ЕГЭ прошлых лет.
Адреса муниципальных органов управления образованием Рязанской области
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Управление образования и молодежной политики администрации Александро-Невского района
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391240, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, 9
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
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Отдел образования администрации Ермишинского района
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391660, р.п. Ермишь, пл. Ленина, 58
Режим работы: с 8.00 до 17.00, пятница до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00
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Отдел образования и молодёжной политики администрации Захаровского района
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391740, с. Захарово, ул. Центральная, 88
Режим работы: с 9.00 до 17.00 (понедельник с 8.00 до 17.00), перерыв с 13.00 до 14.00
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Отдел образования и молодёжной политики администрации Кадомского района
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391670, п.г.т. Кадом, ул. Ленина, 37
Режим работы: с 8.00 до 17.15, перерыв с 13.00 до 14.00, пятница до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00
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Управление образования администрации Касимовского района
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391300, г. Касимов, ул. Ленина, 9а
Режим работы: с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.48
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Управление образования администрации Клепиковского района
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391030, г. Спас-Клепики, пл. Ленина, 32
Режим работы: с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00
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Управление образования и молодежной политики Кораблинского района
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391200, г. Кораблино, ул. Карла Маркса, 7
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
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Управление образования администрации Милославского района
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391770, р.п. Милославское, ул. Ленина, 6
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
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Управление образования и молодежной политики администрации Михайловского района
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391710, г. Михайлов, пл. Освобождения, 1
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
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Отдел образования и молодежной политики администрации Пителинского района
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391630, р.п. Пителино, Советская площадь, д. 8
Режим работы: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
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Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район
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391140, р.п. Пронск, пл. Горького, 1
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
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Отдел образования администрации муниципального образования – Путятинский муниципальный район
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391480, Путятино, ул. Ворошилова, 56
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
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Управление образования и молодежной политики администрации
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391110, г. Рыбное, ул. Набережный переулок, 2
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
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Управление образования Ряжского района
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391964, г. Ряжск, ул. Советская, 12
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
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Управление образования и молодежной политики Рязанского района
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390047, Рязанский р-н, г. Рязань, ул. Связи, 8
Режим работы: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45
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Отдел образования администрации Сапожковского района
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391940, р.п. Сапожок, ул. Советская, 14
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
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Отдел образования администрации Сараевского района
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391870, р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 157
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
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Управление образования и молодежной политики Сасовского района
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391430, г. Сасово, ул. Садовая, 14
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
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Управление образования администрации Скопинского района
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391800, г. Скопин, пл. Ленина, 22а
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45, пятница с 8.00 до 15.45
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Управление образования и молодежной политики администрации Спасского района
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391050, г. Спасск-Рязанский, ул. Луначарского, 25
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45
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Управления образования и молодежной политики администрации Старожиловского района
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391170, р.п. Старожилово, ул. Советская, д. 20
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
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Управление по образованию и молодежной политике Ухоловского района
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391920, р.п. Ухолово, ул. Присягина, д. 17
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
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Отдел образования и молодежной политики администрации Чучковского района
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391420, р.п. Чучково, пл. Ленина, 1
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
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Управление образования и молодежной политики администрации Шацкого района
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391550, г. Шацк, ул. Интернациональная, 14а
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
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Управление образования администрации Шиловского района
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391500, р.п. Шилово, ул. Советская, 14а
Режим работы: с 8.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00
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Управление образования администрации г. Касимов
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391300, г. Касимов, ул. Советская, 12
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48
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Управление образования города Сасово (УО г. Сасово)
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391430, г. Сасово, ул. Типанова, 2
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
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Управление образования администрации г. Скопин
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391800, г. Скопин, ул. Ленина, 19
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45
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Управление образования и молодежной политики администрации Рязани
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390000, г. Рязань, ул. Ленина, д.45а
Режим работы: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45
20 января 2017