Рязанским выпускникам школ рассказали о сроках и местах подачи заявлений на участие в ЕГЭ

Министерство образования области информирует выпускников школ текущего года, выпускников прошлых лет и лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы, но получивших справку об обучении в образовательной организации, о том, что прием заявлений на участие в ЕГЭ, проводится до 1 февраля 2017 года.

Местом регистрации на сдачу ЕГЭ для выпускников прошлых лет, в том числе обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по контракту, поступающих на обучение в военные образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Рязанской области, определены муниципальные органы управления образованием по месту жительства.

ЕГЭ в Рязанской области в досрочный период для всех участников проводится на базе пунктов проведения экзаменов, расположенных в Рязани.

В заявлении должны быть перечислены предметы, которые предполагает сдавать участник ЕГЭ. Выбор должен быть основан на перечне вступительных испытаний в вуз по каждой специальности. Целесообразно выбирать для сдачи ЕГЭ большее количество предметов, чтобы иметь более широкий выбор специальностей высшего профессионального образования.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» результаты единого государственного экзамена при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения таких результатов.

Единый государственный экзамен можно сдавать каждый год, в том числе при наличии действующих результатов ЕГЭ прошлых лет.

Адреса муниципальных органов управления образованием Рязанской области

Управление образования и молодежной политики администрации Александро-Невского района 391240, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, 9 Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00

Отдел образования администрации Ермишинского района 391660, р.п. Ермишь, пл. Ленина, 58 Режим работы: с 8.00 до 17.00, пятница до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Отдел образования и молодёжной политики администрации Захаровского района 391740, с. Захарово, ул. Центральная, 88 Режим работы: с 9.00 до 17.00 (понедельник с 8.00 до 17.00), перерыв с 13.00 до 14.00

Отдел образования и молодёжной политики администрации Кадомского района 391670, п.г.т. Кадом, ул. Ленина, 37 Режим работы: с 8.00 до 17.15, перерыв с 13.00 до 14.00, пятница до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Управление образования администрации Касимовского района 391300, г. Касимов, ул. Ленина, 9а Режим работы: с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.48

Управление образования администрации Клепиковского района 391030, г. Спас-Клепики, пл. Ленина, 32 Режим работы: с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00

Управление образования и молодежной политики Кораблинского района 391200, г. Кораблино, ул. Карла Маркса, 7 Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Управление образования администрации Милославского района 391770, р.п. Милославское, ул. Ленина, 6 Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00

Управление образования и молодежной политики администрации Михайловского района 391710, г. Михайлов, пл. Освобождения, 1 Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00

Отдел образования и молодежной политики администрации Пителинского района 391630, р.п. Пителино, Советская площадь, д. 8 Режим работы: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район 391140, р.п. Пронск, пл. Горького, 1 Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00

Отдел образования администрации муниципального образования – Путятинский муниципальный район 391480, Путятино, ул. Ворошилова, 56 Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Управление образования и молодежной политики администрации

Рыбновского района 391110, г. Рыбное, ул. Набережный переулок, 2 Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00

Управление образования Ряжского района 391964, г. Ряжск, ул. Советская, 12 Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Управление образования и молодежной политики Рязанского района 390047, Рязанский р-н, г. Рязань, ул. Связи, 8 Режим работы: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45

Отдел образования администрации Сапожковского района 391940, р.п. Сапожок, ул. Советская, 14 Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00

Отдел образования администрации Сараевского района 391870, р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 157 Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Управление образования и молодежной политики Сасовского района 391430, г. Сасово, ул. Садовая, 14 Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00

Управление образования администрации Скопинского района 391800, г. Скопин, пл. Ленина, 22а Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45, пятница с 8.00 до 15.45

Управление образования и молодежной политики администрации Спасского района 391050, г. Спасск-Рязанский, ул. Луначарского, 25 Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45

Управления образования и молодежной политики администрации Старожиловского района 391170, р.п. Старожилово, ул. Советская, д. 20 Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Управление по образованию и молодежной политике Ухоловского района 391920, р.п. Ухолово, ул. Присягина, д. 17 Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Отдел образования и молодежной политики администрации Чучковского района 391420, р.п. Чучково, пл. Ленина, 1 Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00

Управление образования и молодежной политики администрации Шацкого района 391550, г. Шацк, ул. Интернациональная, 14а Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Управление образования администрации Шиловского района 391500, р.п. Шилово, ул. Советская, 14а Режим работы: с 8.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00

Управление образования администрации г. Касимов 391300, г. Касимов, ул. Советская, 12 Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48

Управление образования города Сасово (УО г. Сасово) 391430, г. Сасово, ул. Типанова, 2 Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00

Управление образования администрации г. Скопин 391800, г. Скопин, ул. Ленина, 19 Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45