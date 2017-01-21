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20.01.2017
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Общество
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Рязанским выпускникам школ рассказали о сроках и местах подачи заявлений на участие в ЕГЭ

Министерство образования области информирует выпускников школ текущего года, выпускников прошлых лет и лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы, но получивших справку об обучении в образовательной организации, о том, что прием заявлений на участие в ЕГЭ, проводится до 1 февраля 2017 года.

Местом регистрации на сдачу ЕГЭ для выпускников прошлых лет, в том числе обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по контракту, поступающих на обучение в военные образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Рязанской области, определены муниципальные органы управления образованием по месту жительства.

ЕГЭ в Рязанской области в досрочный период для всех участников проводится на базе пунктов проведения экзаменов, расположенных в Рязани.

В заявлении должны быть перечислены предметы, которые предполагает сдавать участник ЕГЭ. Выбор должен быть основан на перечне вступительных испытаний в вуз по каждой специальности. Целесообразно выбирать для сдачи ЕГЭ большее количество предметов, чтобы иметь более широкий выбор специальностей высшего профессионального образования.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» результаты единого государственного экзамена при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения таких результатов.

Единый государственный экзамен можно сдавать каждый год, в том числе при наличии действующих результатов ЕГЭ прошлых лет.

Адреса муниципальных органов управления образованием Рязанской области

Управление образования и молодежной политики администрации Александро-Невского района

391240, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, 9

Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Отдел образования администрации Ермишинского района

391660, р.п. Ермишь, пл. Ленина, 58

Режим работы: с 8.00 до 17.00, пятница до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Отдел образования и молодёжной политики администрации Захаровского района

391740, с. Захарово, ул. Центральная, 88

Режим работы: с 9.00 до 17.00 (понедельник с 8.00 до 17.00), перерыв с 13.00 до 14.00

Отдел образования и молодёжной политики администрации Кадомского района

391670, п.г.т. Кадом, ул. Ленина, 37

Режим работы: с 8.00 до 17.15, перерыв с 13.00 до 14.00, пятница до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Управление образования администрации Касимовского района

391300, г. Касимов, ул. Ленина, 9а

Режим работы: с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.48 

Управление образования администрации Клепиковского района

391030, г. Спас-Клепики, пл. Ленина, 32

Режим работы: с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

Управление образования и молодежной политики Кораблинского района

391200, г. Кораблино, ул. Карла Маркса, 7

Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

 

Управление образования администрации Милославского района

391770, р.п. Милославское, ул. Ленина, 6

Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

 

Управление образования и молодежной политики администрации Михайловского района

391710, г. Михайлов, пл. Освобождения, 1

Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00

Отдел образования и молодежной политики администрации Пителинского района

391630, р.п. Пителино, Советская площадь, д. 8

Режим работы: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

 

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район

391140, р.п. Пронск, пл. Горького, 1

Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

Отдел образования администрации муниципального образования – Путятинский муниципальный район

391480, Путятино, ул. Ворошилова, 56

Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

Управление образования и молодежной политики администрации
Рыбновского района

391110, г. Рыбное, ул. Набережный переулок, 2

Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

Управление образования Ряжского района

391964, г. Ряжск, ул. Советская, 12

Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

 

Управление образования и молодежной политики Рязанского района

390047, Рязанский р-н, г. Рязань, ул. Связи, 8

Режим работы: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45 

Отдел образования администрации Сапожковского района

391940, р.п. Сапожок, ул. Советская, 14

Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00

 

Отдел образования администрации Сараевского района

391870, р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 157

Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

 

Управление образования и молодежной политики Сасовского района

391430, г. Сасово, ул. Садовая, 14

Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00

 

Управление образования администрации Скопинского района

391800, г. Скопин, пл. Ленина, 22а

Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45, пятница с 8.00 до 15.45

Управление образования и молодежной политики администрации Спасского района 

391050, г. Спасск-Рязанский, ул. Луначарского, 25

Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45 

Управления образования и молодежной политики администрации Старожиловского района

391170, р.п. Старожилово, ул. Советская, д. 20

Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Управление по образованию и молодежной политике Ухоловского района

391920, р.п. Ухолово, ул. Присягина, д. 17

Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Отдел образования и молодежной политики администрации Чучковского района

391420, р.п. Чучково, пл. Ленина, 1

Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00

Управление образования и молодежной политики администрации Шацкого района

391550, г. Шацк, ул. Интернациональная, 14а

Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

 

Управление образования администрации Шиловского района

391500, р.п. Шилово, ул. Советская, 14а

Режим работы: с 8.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00

 

Управление образования администрации г. Касимов

391300, г. Касимов, ул. Советская, 12

Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48

 

Управление образования города Сасово (УО г. Сасово)

391430, г. Сасово, ул. Типанова, 2

Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00

Управление образования администрации г. Скопин

391800, г. Скопин, ул. Ленина, 19

Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45

 

Управление образования и молодежной политики администрации Рязани

390000, г. Рязань, ул. Ленина, д.45а

Режим работы: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45
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