Главная баскетбольная команда Рязанской области БК «Рязань» опять потерпела поражение в чемпионате России

В очередном туре чемпионата страны по баскетболу среди клубов Суперлиги «Рязань» в Новосибирске уступила местной одноименной команде – 75:87. А начинался матч удачно для гостей: первый период они выиграли – 22:20. Затем инициативой полностью завладели хозяева: счет по игровым отрезкам – 26:17, 21:19 и 20:17. В нашей команде отличился Евгений Карпеко, набравший 22 очка. И хотя рязанцы уступили, у главного тренера Дениса Тимакова не было претензий к своим подопечным, ведь играли они против лидера чемпионата, причем вшестером, практически без замен. «Рязань» выступала в таком составе: Карпеко (22), Карпачев (13), Русецкий (12), Юрчик (12), Клюндиков (11), Бугаенко (5), Князев, Морозов.

Это уже двенадцатое поражение наших баскетболистов в чемпионате страны, они прочно занимают место среди аутсайдеров – одиннадцатое из двенадцати. Ближайшие матчи «Рязань» проведет дома: на паркете Дворца детского творчества 27 января она встретится с имеющим девятый результат «Уралом», спустя три дня – с занимающим десятую позицию клубом «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» из Ревды.