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Главная страница / Новости Рязани и области
20.01.2017
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Спорт
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В продолжающемся в Рязанской области традиционном футбольном турнире «Подснежник» памяти заслуженного мастера спорта СССР Василия Карцева завершается предварительная стадия соревнований

В очередных турах команды сыграли так: «Водоканал» – «Золотые купола» – 12:1, «Витязь» – «Рязань-М» – 1:10, «Рязань-М-2» –«РГРТУ» – 1:5, «Рязань-М-1» – «Водоканал» –1:1, «Золотые купола» – «Дон» – 0:3, «Екимовка» – «АМКА». Из группы «А» в турнире плей-офф борьбу за награды продолжат «Екимовка», «АМКА», «РГРТУ» и «Рязань-М-2». В группе «Б» осталось провести два матча: «Золотые купола» – «Витязь» и «Дон» – «Водоканал» (эти поединки состоятся в ближайшее воскресенье, 22 января, начало – в 10.00 и 11.30). Четвертьфинальные поединки запланированы на 28 и 29 января.

Напомним, футбольный турнир памяти Василия Карцева проводится в Рязани, на стадионе «Спартак». Его информационным партнером выступает газета «Рязанские ведомости».

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