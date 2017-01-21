Студенты и школьники Рязанской области приглашаются к участию в чемпионате профмастерства
С 7 по 10 февраля в Рязанской области пройдет региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы».
«Молодые профессионалы» – это российский бренд международного некоммерческого движения WorldSkills. Его цель – повышение престижа рабочих профессий, привлечение бизнес-партнеров в систему подготовки кадров, развитие профессионального образования путем организации и проведения конкурсов профессионального мастерства.
Россия входит в это движение с 2012 года. Рязанские студенты принимают в нем участие с 2015 года и добились определенных успехов. В 2015 году регион занял 3 место в номинации «Поварское дело», в 2016 – 2 место в компетенции «Малярно-декоративные работы».
Ранее конкурсная программа регионального чемпионата проводилась по двум компетенциям, а в этом году она включает 14 направлений, соревнование по которым будет проходить на базе 4 площадок.
Основная площадка: Многофункциональный комплекс «Рязанский» (Заводской проезд, д. 1).
Компетенции WorldSkills: Сетевое и системное администрирование. Парикмахерское искусство. Кондитерское дело. Технологии моды. Предпринимательство. Малярные и декоративные работы. Электромонтажные работы. Столярное дело.
Площадка Рязанского многопрофильного колледжа (ул. Кутузова, д. 46):
Компетенция: «Поварское дело».
Площадка: Рязанский колледж электроники (ул. Бирюзова, д. 2).
Компетенции: «Лабораторный химический анализ». «Сварочные технологии».
Площадка Рязанского медицинского колледжа (ул. Баженова, д. 36 к. 1).
Компетенции: «Лабораторный медицинский анализ». «Медицинский и социальный уход». «Дошкольное воспитание».
На основной площадке в многофункциональном комплексе «Рязанский» также будут организованы соревнования для школьников по международному стандарту JuniorSkills (ДжуниорСкиллс) по 2-м компетенциям: «Робототехника» и «Электроника».
Запись на участие будет закрыта за три дня до начала чемпионата. На данный момент подано 90 заявок.
20 января 2017