В Сасове Рязанской области открыли каток

Катки, хоккейные коробки и лыжные трассы открылись повсеместно на территории города Сасова и Сасовского района. Проводить время весело и с пользой для здоровья можно с утра до самого позднего вечера.

В праздничный крещенский день для сасовских любителей катания на коньках начала работу еще одна ледяная площадка. Произошло это радостное событие благодаря огромному желанию, настойчивости и, конечно же, упорному труду молодых людей и предпринимателей, которых возглавил депутат Думы города Сасова Сегрей Тишин. Помощь в реализации молодежной инициативы поддержали администрация и спортивная общественность города.

Сделать это доброе дело раньше, к встрече Нового года, не позволяла теплая погода. Но теперь, по словам Сергея Тишина, лед залит хорошо. Однако работы по его дальнейшему выравниванию и содержанию будут продолжаться.

С первых минут работы катка туда потянулись посетители. Большой интерес к открытой ледовой площадке, расположившейся рядом с главной елкой города, проявился у детворы. Для них этот лед просто раздолье. Можно покататься не только на коньках, но и на ледянках. Детская фантазия быстро реагирует на все новое, изобретая различные зимние забавы.