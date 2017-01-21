Ночью с улиц Рязани вывезли 3 206 кубометров снега

Сайт администрации Рязани сообщает, что в ночь с 19 на 20 января снег чистили 115 единиц техники. Уборка проходила на улицах Вокзальной, Свободы, Соборной, Ленинского комсомола, Гагарина, Халтурина, Новой, Дзержинского, улицы и площади Ленина.

Сегодня в уборке задействовано 6 тракторов, 5 погрузчиков, 15 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Всего с начала зимы с улиц города было вывезено 85 820 кубометров снега.