Репертуар Рязанского театра кукол пополнит мистический спектакль

Премьерная постановка «Лафертовская Маковница» основана на повести классика начала XIX века Антония Погорельского. Режиссером-постановщиком стал лауреат Национальной театральной премии Республики Беларусь Олег Жюгжда.

Сюжет спектакля строится вокруг продавщицы маковых лепешек, или «маковницы», которая живет в московском районе Лефортово в конце XVIII века. По ночам старуха общается с нечистой силой, чем наводит ужас на всю округу и втягивает в неприятности родственников. В театре старинной повести дали «современное сценическое решение» и яркие декорации. Постановка будет интересна и подросткам, и взрослым зрителям, поскольку рассказывает и о столкновении реального и магического мира, о семейных отношениях и любви.

Премьера спектакля «Лафертовская маковница» состоится 3 февраля в 19:00.

Фото Рязанского театра кукол