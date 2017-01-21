22 нарушения требований правил перевозки детей в автомобиле выявили в ходе рейда инспекторы ГИБДД Рязанской области

Всего с начала года в области произошло 11 ДТП с участием юных пассажиров, сообщает сайт УМВД России по области. В результате 2 несовершеннолетних погибли и 15 получили травмы. Вопросам соблюдения правил перевозки несовершеннолетних в регионе уделяется большое внимание. Вчера Госавтоинспекция по области провела профилактический рейд по выявлению водителей транспортных средств, которые перевозят детей с нарушением требований правил дорожного движения. Инспекторы ДПС ГИБДД выявили 22 нарушения правил перевозки детей