Размер регионального материнского капитала в этом году в Рязанской области составил более 64 тысяч рублей

Срок действия регионального материнского капитала продлен до 1 июля 2020 года. Он выделяется семьям, в которых родился (усыновлен) третий или последующие дети в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. Распорядиться средствами сертификата можно будет с 1 января 2017 года.

Чтобы региональный материнский капитал был выделен, необходимо, чтобы дети проживали с родителем, который претендует на получение данной соцподдержки, у него также должна быть регистрация в Рязани или Рязанской области. Напоминаем, что семьям может быть предоставлен сертификат на получение выплаты только в том случае, если на предыдущего ребенка родители приобрели право на федеральный материнский капитал.

Для оформления меры соцподдержки гражданину необходимо обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства и предоставить:

- копию паспорта родителя, претендующего на получение денежных средств;

- копии свидетельств о рождении детей;

- документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства гражданина (справка о составе семьи).

Распорядиться денежными средствами заявитель может через год после рождения (усыновления) третьего ребенка, и потратить их можно на:

- приобретение (строительство) жилья;

- строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства;

- обеспечение инженерными коммуникациями жилого помещения;

- ремонт уже имеющегося жилого помещения.

За дополнительной информацией можно обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства или по единому социальному телефону – 8(4912)513-600.