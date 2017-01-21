Юные рязанцы с ограниченными возможностями здоровья узнали, как рождается новогодняя игрушка

Дети с ограниченными возможностями здоровья Советского района Рязани побывали на фабрике елочных игрушек «Иней» в Сергиевом Посаде. Ребята побывали на экскурсии в музее елочных игрушек, где познакомились со всем разнообразием украшений для новогоднего дерева, увидели старые советские игрушки, бережно сохраненные работниками музея. Побывали дети и в самом сердце фабрики – в производственных цехах, где увидели, как рождается новогодняя игрушка, и смогли сделать себе сувенир на память своими руками.