В Рязанской области команды старшеклассников «Аврора» и «Убойная сила» состязались в честь юбилея ДОСААФ

Соревнования двух команд состоялись в Чулковской школе Скопинского района в рамках праздничного вечера, посвященного 9летию ДОСААФ.

Ученики 8 и 9 классов, объединившись в команды «Аврора» и «Убойная сила», проходили спортивные и интеллектуальные испытания. Ребята состязались в умении собирать на скорость автомат, в знании истории страны, песен военных лет, в силе и сноровке. В итоге победа досталась команде «Убойная сила».