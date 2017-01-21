Рязанцы могут принять участие в конкурсе селфи и выиграть фотоаппарат

Бесплатная анонимная служба психологической помощи для детей, подростков и их родителей «Детский телефон доверия 8-800-2000-122» объявляет фотоконкурс

До 31 января 2017 года нужно сделать фото всей семьи, друзей или просто самого себя и разместить в кадре номер телефона 8-800-2000-122. Цифры могут быть нарисованы на плакате, вытоптаны на снегу, выложены из подручных средств – главное, чтобы на конкурсной фотографии их было видно.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно выложить фотос хэштегом #селфистелефономдоверия в одну из социальных сетей – Вконтакте, Instagram, Twitter или Одноклассники. Судейское жюри отберет лучшие фотографии, которые будут размещены на сайте детского телефона доверия – telefon-doveria.ru в разделе «Конкурсы/Акции». Победитель будет выбран путем зрительского голосования. Он получит фотокамеру для дальнейшего творчества.