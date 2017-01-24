В одном из кафе областного центра отметят день рождения рязанского джаза

В среду, 25 января, в рязанском кафе «Фонтан» пройдет концерт к юбилею рязанского музыканта Александра Семячкина. В этот же день, 25 января, начиная с 2017 года, будет отмечаться и день рождения рязанского джаза. На концерте будут присутствовать не только рязанские джазовые музыканты, но и исполнители из Воскресенска. На сцену выйдут Александр Семячкин, группа Feelin’s, Элла Хрусталёва, Станислав Глушенков, Дмитрий Mitz Ельков, Игорь Захаров, Александр Марков и другие.

Более подробную информацию о вечере можно получить во встречах концерта в сетях «Вконтакте» и Facebook, а также в группе кафе «Фонтан» в «Одноклассниках».

Начало концерта – в 20 часов. Места на концерт можно забронировать на сайте кафе или по телефону 96-36-04 (с 12 до 22 часов). Возрастная категория 0+.