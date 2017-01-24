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23.01.2017
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Власть
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Губернатор Рязанской области Олег Ковалев: «Повышение эффективности расходования бюджетных средств – важнейшая компонента в работе региональной власти»

Глава региона принял участие в XVI съезде партии «Единая Россия»

Съезд проходил 21-22 января в Москве на ВДНХ. В его работе приняли участие более трех тысяч человек. Это делегаты из регионов, руководители профильных министерств и ведомств, общественных организаций, депутаты фракции «Единая Россия», представители федеральных и региональных СМИ.

Во второй день к работе съезда подключился губернатор Олег Ковалев. Он принял участие в пленарном заседании, на котором с основным докладом выступил председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев, модераторы прошедших днем ранее дискуссионных площадок подвели итоги работы, были избраны руководящие органы партии.

По итогам работы пленарного заседания Олег Ковалев дал комментарий рязанским журналистам. Он сказал, что для региональной власти сотрудничество с правящей партией очень важно, особенно в части реализации партпроектов и программ, призванных повысить качество жизни рязанцев.

– Сегодня партия заявила о ряде новых программ, и мы, безусловно, будем в них активно участвовать, – подчеркнул глава региона, имея в виду предложенные меры по развитию аграрного сектора, благоустройству городских дворов и другое.

Инициативы, озвученные в ходе пленарного заседания Дмитрием Медведевым и модераторами дискуссионных площадок, по мнению губернатора, в той или иной степени актуальны и для рязанского региона.

Отвечая на вопросы журналистов, Олег Ковалев затронул тему эффективного расходования бюджетных средств, которая активно обсуждалась в рамках съезда на одной из дискуссионных площадок. Губернатор подчеркнул, что повышение эффективности расходования бюджетных средств – это важнейшая компонента в работе региональной власти.

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