Хоккейный клуб «Рязань» уступил пермякам по буллитам

В течение вчерашней игры ХК «Рязань» имел заметное преимущество в Перми перед «Молотом-Прикамья». Но сумел забросить всего одну шайбу. Этого хватило только для того, чтобы довести встречу до буллитов. А в этой «лотерее» больше повезло хозяевам. В итоге 1:2.

«МОЛОТ-ПРИКАМЬЕ» (Пермь) – ХК «РЯЗАНЬ» – 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0).

Из рязанцев гол забил Турчанинов.

На данный момент ХК «Рязань» занимает 13-е место в турнирной таблице. Следующая встреча, в которой рязанцам необходимо побеждать, состоится 24 января в Нижнем Тагиле. Там «горожане» сыграют со «Спутником», сообщает сайт команды.