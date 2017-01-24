За неделю в Рязанской области ликвидировали 10 пожаров

Из огня спасли 5 человек

По информации сайта главного управления МЧС России по области, с 16 по 22 января пожарные подразделения региона ликвидировали 10 пожаров, в которых было уничтожено и повреждено 10 строений и 4 единицы техники. Огнеборцы спасли 5 человек, в том числе 2 детей. 1 человек погиб.

22 января во время тушения пожара в доме на улице Михайловка-Ямки города Рязани пожарные эвакуировали 5 человек, в том числе 2 детей. В этот же день возгорание произошло в жилом доме на улице Александровская города Ряжска. В пожаре погиб мужчина 1962 года рождения.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования привлекались 3 раза.

На водоемах Рязанской области зарегистрировано одно происшествие.

19 января спасатели поисково-спасательной станции города Новомичуринска из реки Проня, около города Новомичуринск, подняли тело мужчины.