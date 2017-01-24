Рязанцы стали участниками съезда «Единой России»

В эти выходные в Москве состоялся XVI съезд партии «Единая Россия». На нем были подведены итоги работы за пятилетний период и намечены цели, задачи и план работы.

В работе съезда приняла участие делегация от Рязанской области. В ее составе — секретарь регионального отделения, председатель областной Думы Аркадий Фомин, главный специалист Рязанского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития Татьяна Баринова, руководитель фракции «Единая Россия» в облуме Михаил Кривцов, руководитель региональной партийной общественной приемной Татьяна Панфилова, глава администрации Рязани Олег Булеков. Кроме того, в числе рязанских делегатов – редактор районной газеты «Сасовская неделя» Геннадий Манухин, заместитель главного врача Скопинской центральной районной больницы Андрей Мартынов, директор Льговской школы Сергей Хлыстов, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Артем Никитин. Депутаты Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров, Андрей Красов и Елена Митина, член Совета Федерации от региона Лариса Тюрина - также были среди участников съезда.

В первый день съезда прошли дискуссионные площадки по темам, соответствующим разделам предвыборной программы партии. Партийцы обсудили, что уже сделано в рамках реализации программы и что предстоит сделать в ближайшей перспективе.

Аркадий Фомин стал участником дискуссионной площадки «Качество государства», Михаил Кривцов с единомышленниками обсудили экономическую ситуацию в стране. Участие в дискуссии по теме «Здоровое будущее» принял Андрей Мартынов, а «Аграрная сверхдержава» — Геннадий Манухин. Вопросы сферы ЖКХ, взаимодействия собственников жилья с управляющими компаниями были ключевыми на дискуссионной площадке «Как стать хозяином в своем доме», опытом региона поделилась Татьяна Баринова. Социальная политика стала предметом обсуждения на площадке с участием Татьяны Панфиловой и Сергея Хлыстова.