Рязанский теннисист выиграл Кубок России

В Альметьевске (Республика Татарстан) прошел Кубок России по теннису среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из 25 городов России, в том числе представители Академии тенниса им. Н.Н. Озерова.

В итоге представитель Рязани Сергей Лысов обыграл Владислава Дубинского из Тюмени со счетом – 5:7, 6:4, 6:4 и стал обладателем Кубка России. А мастер спорта России Анастасия Гасанова взяла «бронзу». Спортсмены тренируются под руководством бригады тренеров Академии тенниса имени Н.Н. Озерова, сообщает сайт министерства молодежной политики, физической культуры и спорта региона.